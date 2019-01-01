Суперсерия 2019. Россия - Канада. Молодежные сборные

С 5 по 15 ноября 2019 года молодежная сборная России проведет в Канаде традиционную серию из шести матчей со сборными юниорских канадских лиг.
Российские хоккеисты сыграют по две игры с командами Западной хоккейной лиги (WHL), Хоккейной лиги Онтарио (OHL) и Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL).
Впервые с 2013 года сборная России начнет турнир двумя матчами со сборной QMJHL, далее последуют два поединка с командой OHL. Завершится заокеанское турне двумя играми со сборной Западной хоккейной лиги.
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Напомним, молодежный чемпионат мира по хоккею 2020 начнется 26 декабря и завершится 5 января в Остраве.
Расписание и результаты игр суперсерии Россия - Канада
5 ноября, вторник
04:00 Канада (сборная QMJHL) - Россия - Сент-Джон (Нью-Брансуик)
Год назад. Подопечные Валерия Брагина начали турнир с поражения от команды Западной хоккейной лиги (1:2).
6 ноября, среда
04:00 Россия - Канада (сборная QMJHL) - Монктон (Нью-Брансуик)
Год назад. Во втором матче со сборной WHL российские хоккеисты одержали победу со счетом 3:1.
8 ноября, пятница
03:00 Канада (сборная OHL) - Россия - Китченер (Онтарио)
Год назад. Игра в пригороде Ванкувера завершилась победой хозяев со счетом 3:1.
12 ноября, вторник
03:00 Россия - Канада (сборная OHL) - Лондон (Онтарио)
Год назад. В ответной встрече лучшие хоккеисты Юниорской лиги Онтарио проиграли российским хоккеистам со счетом 0:4.
14 ноября, среда
03:00 Канада (сборная WHL) - Россия - Саскатун (Саскачеван)
Год назад. В предпоследнем матче серии против команды Главной юниорской хоккейной лиги Квебека гости одержали победу со счетом 5:1.
15 ноября, пятница
03:00 Россия - Канада (сборная WHL) - Принс-Альберт (Саскачеван)
Год назад. В заключительной игре россияне переиграли канадцев со счетом 3:2 и установили окончательный счет в серии (4-2).
Время начала игр - московское.
Где посмотреть матчи суперсерии 2019
Все встречи между российскими и канадскими хоккеистами покажет в прямом эфире и в записи федеральный телеканал «Матч ТВ».
История встреч
Турнир проводится с 2003 года. Сборная России впервые выиграла серию в 2010 году. Всего за 17 лет проведения подобных матчей российские хоккеисты четыре раза праздновали итоговый успех - в 2010, 2012, 2014 и 2018 годах. Три раза наша молодежная сборная проиграла турнир с итоговым счетом 0-6.
Статистика матчей:
Россия - сборная OHL - 7 побед, 25 поражений
Россия - сборная QMJHL - 15 побед, 17 поражений
Россия - сборная WHL - 11 побед, 21 поражение