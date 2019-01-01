Суперсерия 2019. Россия - Канада. Молодежные сборные





С 5 по 15 ноября 2019 года молодежная сборная России проведет в Канаде традиционную серию из шести матчей со сборными юниорских канадских лиг.



Российские хоккеисты сыграют по две игры с командами Западной хоккейной лиги (WHL), Хоккейной лиги Онтарио (OHL) и Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL).



Впервые с 2013 года сборная России начнет турнир двумя матчами со сборной QMJHL, далее последуют два поединка с командой OHL. Завершится заокеанское турне двумя играми со сборной Западной хоккейной лиги.



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Напомним, молодежный чемпионат мира по хоккею 2020 начнется 26 декабря и завершится 5 января в Остраве.





Расписание и результаты игр суперсерии Россия - Канада



5 ноября, вторник

04:00 Канада (сборная QMJHL) - Россия - Сент-Джон (Нью-Брансуик)

Год назад. Подопечные Валерия Брагина начали турнир с поражения от команды Западной хоккейной лиги (1:2).



6 ноября, среда

04:00 Россия - Канада (сборная QMJHL) - Монктон (Нью-Брансуик)

Год назад. Во втором матче со сборной WHL российские хоккеисты одержали победу со счетом 3:1.



8 ноября, пятница

03:00 Канада (сборная OHL) - Россия - Китченер (Онтарио)

Год назад. Игра в пригороде Ванкувера завершилась победой хозяев со счетом 3:1.



12 ноября, вторник

03:00 Россия - Канада (сборная OHL) - Лондон (Онтарио)

Год назад. В ответной встрече лучшие хоккеисты Юниорской лиги Онтарио проиграли российским хоккеистам со счетом 0:4.



14 ноября, среда

03:00 Канада (сборная WHL) - Россия - Саскатун (Саскачеван)

Год назад. В предпоследнем матче серии против команды Главной юниорской хоккейной лиги Квебека гости одержали победу со счетом 5:1.



15 ноября, пятница

03:00 Россия - Канада (сборная WHL) - Принс-Альберт (Саскачеван)

Год назад. В заключительной игре россияне переиграли канадцев со счетом 3:2 и установили окончательный счет в серии (4-2).



Время начала игр - московское.





Где посмотреть матчи суперсерии 2019



Все встречи между российскими и канадскими хоккеистами покажет в прямом эфире и в записи федеральный телеканал «Матч ТВ».





История встреч



Турнир проводится с 2003 года. Сборная России впервые выиграла серию в 2010 году. Всего за 17 лет проведения подобных матчей российские хоккеисты четыре раза праздновали итоговый успех - в 2010, 2012, 2014 и 2018 годах. Три раза наша молодежная сборная проиграла турнир с итоговым счетом 0-6.



Статистика матчей:



Россия - сборная OHL - 7 побед, 25 поражений

Россия - сборная QMJHL - 15 побед, 17 поражений

Россия - сборная WHL - 11 побед, 21 поражение