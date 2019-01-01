

КХЛ | НХЛ | ЧМ | Олимпиада | Футбол | Биатлон | Формула 1 | Другие





Заокеанские тренеры в КХЛ: от успеха до провала









Месяц назад ярославльский «Локомотив» отправил в отставку Крэйга Мактавиша из-за неудовлетворительных результатов. Исполняющим обязанности тренера стал Александр Ардашев, а на днях «Локо» объявил имя нового наставника: им стал другой канадец Майк Пелино.



Заходите на сайт Betsquad, выбирайте понравившееся предложение и делайте прогнозы на матчи Континентальной хоккейной лиги.



Напомним, Крэйг Мактавиш пришел в ярославльский клуб в мае 2019-го года. Многие эксперты скептически отнеслись к этому назначению, ведь в последние годы у канадца не было существенных успехов на тренерском и менеджерском поприще. Не вышло у него и в «Локомотиве». На момент его увольнения «Локо» занимал одиннадцатое - предпоследнее место в Западной конференции КХЛ, имея в активе шесть очков в восьми матчах.



За то время, что «железнодорожников» тренировал Ардашев, они набрали 10 очков и поднялись на 9-ю строчку в зачете Западной конференции. А уже в матче с челябинским «Трактором» командой руководил Майк Пелино. В России он работает с 2013-го года: тогда он сменил канадский «Питерборо Питс» на магнитогорский «Металлург», в который пришел на должность ассистента главного тренера - соотечественника Майка Кинэна. В прошлом сезоне Пелино работал помощником другого специалиста из Канады - Боба Хартли - в омском «Авангарде», а с начала текущего розыгрыша пришел в тренерский штаб «Локомотива». И вот теперь его назначили на должность старшего тренера, а Александра Ардашева вернули на место спортивного директора.



В клубах КХЛ в этом сезоне работают еще четверо тренеров из-за океана: Боб Хартли, Курт Фрэйзер, Крэйг Вудкрофт и Дэвид Немировски (последний, впрочем, имеет и российское гражданство).



Боб Хартли возглавил омский «Авангард» в мае прошлого года, параллельно будучи главный тренером сборной Латвии. До этого он 14 лет работал в клубах НХЛ и привел «Колорадо Эвеланш» к Кубку Стэнли. Больших успехов Хартли добился и у руля латвийской сборной: на прошлогоднем чемпионате мира она вышла в плей-офф впервые за 9 лет, дала бой командам Канады, США и Швеции. В прошлом сезоне канадский тренер довел «Авангард» до финала Кубка Гагарина, однако добыть исторический титул команде не удалось - ЦСКА оказался сильнее. Сейчас омский клуб идет на второй строчке в Восточной конференции, уступая казанскому «Ак Барсу».



Американско-канадский специалист Курт Фрэйзер с начала текущего сезона тренирует китайский «Куньлунь Ред Стар». До этого он более 20 лет работал с клубами из США в Американской и Национальной хоккейных лигах, правда, с перерывом на сборную Беларуси в 2006-2008 годах. Однако пока клуб под началом заокеанского специалиста звезд с неба не хватает, располагаясь на предпоследней строчке в конференции «Восток», лишь на одно очко опережая хабаровский «Амур».



Другой канадец - Крэйг Вудкрофт - вернулся на пост главного тренера минского «Динамо» после перерыва в два года. В сезоне 2016/2017 белорусский клуб добился лучшего в истории результата в регулярном розыгрыше КХЛ, набрав 105 очков и заняв пятую строчку в Западной конференции. Помимо этого Вудкрофт работал в тренерском штабе сборной Беларуси в рамках трех чемпионатов мира. С возвращением самого успешного тренера в истории минской команды в клубе объявили о начале новой стратегии. Пока, впрочем, дела у «Динамо» складываются не лучшим образом: лишь десятое место в Западной конференции.



Дэвид Немировски работает в «Торпедо» из Нижнего Новгорода с прошлого сезона. В карьере 43-летнего канадско-российского специалиста это было первое назначение на должность главного тренера. Однако, он имел большой опыт игры в КХЛ, а также работал спортивным директором и помощником тренера в «Адмирале» (Владивосток). В прошлом сезоне команда из Нижнего Новгорода вышла в плей-офф КХЛ, где в четвертьфинале уступила «Барысу», а в текущем розыгрыше идет на четвертой строчке в общем зачете конференции «Запад». После увольнения Крэйга Мактавиша из «Локомотива» именно Немировски сватали на его место, но наставник «Торпедо» эту информацию отрицал.



















Рубрика: КХЛ









Рейтинг зарплат хоккеистов КХЛ



Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин возглавляет список самых высокооплачиваемых игроков Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2019/2020. 100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ



В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги четверо россиян - Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев и Александр Овечкин, продолжающий свое выступление за «Вашингтон Кэпиталз». 7 знаковых хоккейных обложек Sports Illustrated



Известные хоккеисты не раз становились героями обложкек авторитетного американского еженедельного журнала Sport Illustrated. 5 самых интересных предметов, кидаемых на лед



В списке предметов, кидаемых на лед: кепки, осьминоги на матчах «Детройта», плюшевые мишки, крысы на играх «Флориды» и даже скамейка. Все обладатели Кубка Гагарина



Кубок Гагарина ведет свою историю с 2009 года, когда в финале турнира определился первый обладатель трофея - казанский «Ак Барс».



























© 2007-2019 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru







