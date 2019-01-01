Еврохоккейтур: на носу новый сезон, рассказываем о турнире





Еврохоккейтур – ежегодный хоккейный турнир между сильнейшими европейскими сборными: Россией, Швецией, Финляндией и Чехией. Изначально соревнования рассматривались организаторами, как подготовка участников к чемпионатам мира и Олимпиадам, но со временем турнир перерос в нечто большее. Теперь хоккейный Евротур собирает не меньше зрителей, чем матчи мирового первенства, а противостояния команд становятся принципиальнейшими сражениями. Букмекерские конторы дают развернутую линию на Еврохоккейтур, самых надежных букмекеров можно найти на сайте 24betting.ru. Росписи матчей Евротура сравнимы с поединками КХЛ, НХЛ или Чемпионата мира, поэтому вызывает такой ажиотаж у беттеров.



Перед стартом нового сезона Еврохоккейтура, хотелось бы вспомнить все особенности данного турнира, рассказать о прошлых достижениях команд и о расписании предстоящих соревнований, чтобы понять, каких новостей стоит ждать с ледовых арен Европы.





Какие турниры входят в хоккейный Евротур 19/20?



В нынешнем сезоне Еврохоккейтура традиционно будет четыре этапа: каждая из стран участниц примет по одному из них: Кубок Карьяла 2019 (Финляндия), Кубок Первого канала 2019 (Россия), Шведские игры 2020 (Швеция) и Чешские игры 2020 (Чехия). На каждом отдельном турнире команды проведут по 3 матча, после чего определится победитель. По итогам всех четырех турниров мы узнаем имя триумфатора Еврохоккейтура 2019/2020. Букмекерские котировки на победителя нового сезона хоккейного Евротура еще не опубликованы, но просмотрев рейтинг самых надежных букмекеров всегда можно найти, на что поставить.



Кубок Карьяла 2019 (Karjala Tournament) – первый турнир в календаре Евротура, он пройдет с 7-го по 10-е ноября в Финляндии с одним «вынесенным матчем». Расписание Кубка Карьяла 2019 уже известно:



7 ноября: 18:30 Россия – Финляндия; 19:00 Швеция – Чехия;



9 ноября: 13:30 Швеция – Россия; 17:30 Финляндия – Чехия;



10 ноября: 13:30 Чехия – Россия; 17:30 Финляндия – Швеция.



С нетерпением ждем матчей Кубка Карьяла, ведь этот турнир даст старт новому сезону Еврохоккейтура и окунет нас в незабываемую атмосферу соперничества сильнейших европейских национальных сборных.



Кубок Первого канала 2019 – российский этап Еврохоккейтура, который пройдет с 12-го по 15-е декабря. В прошлом году сборная России стала здесь победителем, а изюминкой этапа был «матч ледовой классики» под открытым небом на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге между командами России и Финляндии – забыть такое невозможно. Расписание Кубка Первого канала 2019:



12 декабря: Чехия – Финляндия; Швеция – Россия;



14 декабря: Финляндия – Швеция; Россия – Чехия;



15 декабря: Чехия – Швеция; Россия – Финляндия.



Кубок Первого канала всегда проходит при переполненных трибунах и вызывает огромный интерес у телезрителей и любителей ставок на спорт. Самые точные прогнозы на хоккей можно найти тут.



Шведские игры 2020 (Хоккейные игры Beijer) – третий этап в календаре Еврохоккейтура, он пройдет с 6-го по 9-е февраля 2020 в Швеции. Расписание турнира:



6 февраля: Финляндия – Россия; Чехия – Швеция;



8 февраля: Швеция – Россия; Финляндия – Чехия;



9 февраля: Швеция – Финляндия; Россия – Чехия.



Чешские игры 2020 (Хоккейные игры Carlson) – завершающий турнир Евротура, который пройдет с 30-го апреля по 3-е мая 2020 в Чехии. Расписание турнира:



30 апреля: Россия – Швеция; Финляндия – Чехия;



2 мая: Чехия – Швеция; Россия – Финляндия;



3 мая: Чехия – Россия; Швеция – Финляндия.





У кого больше всего медалей Еврохоккейтура?



Нынешний сезон хоккейного Евротура будет очень интересным вот по какой причине: в данный момент по 9 побед в этом турнире на счету сборных России и Финляндии, серебра у них так же поровну – по 6, и только по бронзе «Суоми» впереди – 7:5. Интересно, завоюет ли кто-то из них очередную победу или в разборки за высшую награду вмешаются команды Швеции и Чехии. Скоро мы все узнаем.