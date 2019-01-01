Список надежных букмекеров со ставками на хоккей и высоким фрибетом







Ставки на хоккей



Хоккей – исключительный вид спорта, особенно для россиян, ведь в хоккейных матчах нет места слабости, наигранной боли, нечестного неочевидного судейства. У хоккеистов сдержанный, волевой характер, и, возможно, поэтому команды показывают стабильные результаты. А когда предполагаешь исход матча, глядя на статистику команды, никогда не поздно сделать ставку в букмекерской компании.



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Разнообразие букмекерских контор



Букмекерских контор – множество, большинство из них зарекомендовали себя как надежные, к тому же, они дают вознаграждение при регистрации, поэтому выбрать среди них «свою» компанию непросто. Расскажем о самых популярных.



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WinLine отличается от них минимальной ставкой в 100 рублей. Максимальный вывод здесь тоже больше – до 10 миллионов, а фрибет - без дополнительных условий его получения.



Фонбет принимает 100 рублей в качестве минимальной ставки, выводит деньги на карту в течение трех дней. На сайте букмекера или в приложении можно посмотреть прямые трансляции.



ПариМатч предлагает минимальную ставку в 20 рублей, выигрыш выплачивается на банковскую карту в течение трех дней или моментально на электронный кошелек. От других букмекеров также отличается менее высокими коэффициентами.