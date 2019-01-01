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Как делать ставки на хоккей в букмекерской конторе Вулканбет




Как делать ставки на хоккей в букмекерской конторе Вулканбет

Особенности и разнообразие ставок на хоккей в БК Вулканбет


По количеству событий и величине росписи в линии БК Вулканбет хоккей уступает только футболу. В разгар хоккейного сезона букмекер ежедневно предлагает 50-60 матчей. Игрокам доступны ставки в виде ординаров, экспрессов и систем.

Разнообразие линии и коэффициенты


В предматчевой линии БК Вулканбет обозреваются следующие турниры по хоккею: NHL, КХЛ, МХЛ, чемпионаты Германии, Чехии, Словакии, Швейцарии, Швеции. Периодически появляются в программе событий ставки на турниры среди сборных, в частности на матчи чемпионата мира по хоккею. Примерно 40% событий из предматчевой линии обозреваются еще и в лайв-режиме. Большинство хоккейных матчей в лайве сопровождаются прямыми видеотрансляциями.

Коэффициенты в предматчевой линии и в лайве примерно одинаковые. Вот котировки на основные исходы матчей NHL: 1.99 – 4.68 – 2.95, 2.39 – 4.2 – 2.51, а равновероятные исходы обычно оцениваются коэффициентами 1.87-1.9. Маржа на хоккейные матчи в букмекерской конторе Вулканбет в среднем даже ниже, чем в ставках на футбол.

Вулканбет

К самым популярным ставкам на хоккей в Вулканбет можно отнести следующие:

  • основные исходы и двойные шансы;
  • тоталы, в том числе индивидуальные и тоталы периодов, чет/нечет;
  • форы, в том числе форы по периодам;
  • ставки на первый гол;
  • ставки на статистику (количество бросков, фолов, штрафного времени).

Особенности ставок на хоккей


На результат хоккейного матча могут влиять несколько факторов: общая форма команд-соперников, физические кондиции отдельных игроков, результаты последних матчей, травмы и дисквалификации, уровень мотивации на отдельный матч, игра на домашней арене и т. д.

Важно учитывать, что в букмекерской конторе Вулканбет ставки на основные исходы принимаются с учетом ничейного исхода, поэтому в линии есть три исхода: победа хозяев, ничья и победа гостей. Отдельно принимаются ставки на результат матча с учетом овертайма.

Как сделать ставку в Вулканбет


Чтобы заключить пари на результат хоккейного матча, необходимо выбрать в предматчевой или live-линии нужное событие, затем определить подходящие исходы, кликая мышкой по коэффициентам. Купон ставки формируется автоматически, а игроку остается только проверить исходы и указать сумму ставки. Оформленные пари на хоккей хранятся в истории ставок. Купон считается рассчитанным после того, как завершается последнее по хронологии событие.









Рубрика: КХЛ




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