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Популярные и необычные ставки на хоккей









Хоккей относится к числу самых популярных видов спорта, из-за чего букмекеры, стараясь привлечь к себе как можно больше клиентов, разрабатывают и предлагают различные варианты новых видов ставок. Хватает пользователей, продолжающих активно ставить по основным видам пари, многие бетторы обратили внимание на целый ряд привлекательных эксклюзивных предложений, относящиеся к числу «играемых».



Основные виды ставок



У каждого пользователя есть свои «любимые» виды пари, проставляемые в подавляющем большинстве случаев. Для многих самыми востребованными являются основные виды ставок:



- исходы;

- двойной шанс;

- форы;

- тоталы.



Рассмотрим, что означает каждый вид пари и какие скрываются под ним определенные хитрости при ставках в букмекерской конторе.



Исходы







К данному виду пари относятся:



- победа хозяев – П1;

- ничья – Х;

- победа гостей – П2.



Такие варианты могут предлагаться и в рамках отдельно взятого периода.







Когда основное время заканчивается, а победитель не выявлен, назначается овертайм. Если и овертайм закончился ничейным результатом, то соперники пробивают послематчевые буллиты. Все это ведет к одной популярной среди молодых бетторов ошибке. Представленные выше исходы и коэффициенты по ним указаны только на основное время. Допустим, пользователь поставил в БК 1хСтавка на победу хозяев по коэффициенту 3.7. В основное время победитель не был выявлен, а по окончанию овертайма победу одержало «Динамо Москва». В итоге «Динамо» выиграло, а ставка проиграла, потому что основное время закончилось ничейным результатом.



Неопытный пользователь думает, что он выиграл, поставив на «Динамо Москва», заходит на сайт букмекера и видит, что он проиграл, после чего начинает безосновательно ругаться со службой поддержки.



В линии на хоккейный матч букмекер предлагает отдельное пари на викторию команды с учетом овертайма и буллитов.







В БК 1хСтавка это называется «Победа в матче». Здесь уже наблюдаем более низкий коэффициент – 2.76.







Вот так выглядит в БК Winline обозначенный выше вид пари.







Двойной шанс



Сюда входят:



- не проигрыш хозяев – 1Х;

- ничьи не будет – 12;

- не проигрыш гостей – 2Х.



На данные варианты можно поставить и в рамках отдельно взятого периода.



Самой высокой популярностью у хоккейных бетторов пользуется «12»: не будет ничьи в отдельно взятом периода. На этом основана целая онлайн стратегия: если два первых периода закончились ничейным результатом, то в третьем периоде следует поставить на «12», вероятность выигрыша по нему значительно возрастает в обозначенных условиях.



Форы







С форами ситуация аналогична с исходами: предлагаются варианты чисто на основное время и с учетом овертайма и буллитов.



Высокой популярностью пользуется отрицательная фора фаворитов. Хоккей является результативным видом спорта, где частенько лидер встречи громит своего оппонента с разницей от 3 шайб и больше. Можно смело ставить на Ф(-2.5) фаворита, когда тот с повышенной мотивацией встречает полного аутсайдера с дырявой обороной.



Есть нюансы для любителей игры с подстраховкой. В целом ряде букмекерских контор в рамках ледовых баталий не выставляется нулевая фора и чистые форы: Ф(1), Ф(2) и т.д., сохраняющие шансы на возврат. Предлагается поставить на Ф(1.5), Ф(2.5) и т.д., при таких вариантах пользователь может только выиграть или проиграть, подстраховки в виде возврата нет, а этим пользуются многие игроки. В этом плане надо быть предельно внимательным при выборе букмекера для работы.



Тоталы







Поставить получится:



- тотал меньше;

- тотал больше;

- индивидуальный тотал каждой команды.



Большой популярностью пользуются «ТБ» и «индивидуальный тотал больше» фаворита встречи. Многие опытные бетторы советуют при встрече мощно мотивированного явного фаворита с полным аутсайдером ставить не на крупную отрицательную фору лидера поединка, а его «ИТБ».



За счет высокой результативности хоккейных матчей аналитики букмекерских контор изначально завышают коэффициент на «тотал меньше», чем пользуются профи, ставя на этот вариант при встрече двух сверх результативных команд из числа лидеров турнира.



Интересные играемые ставки на хоккей



С целью увеличения привлекательности линии на хоккейные противостояния, букмекер предлагает поставить на любопытные долгосрочные и специальные виды пари.



Долгосрочные ставки







БК Betcity предлагает целый отдельный раздел «Долгосрочные события» на изучаемый вид спорта, где можно поставить:



- победитель национального чемпионата, международного турнира;

- кто станет тренером команды и т.д.



Опытные пользователи не рекомендуют ставить на победителя турнира, когда чемпионат только начался. Рекомендуется выждать, когда пройдет минимум половина турнира, что даст понять, на что способны его участники, и тогда, используя популярную стратегию «Веер», делать ставки.







Суть «веера» заключается в следующем: когда букмекер на главных претендентов выставил высокие коэффициенты, можно параллельно поставить на нескольких первых предполагаемых победителей так, что при виктории одного из них, пользователь 100% получит прибыль. В нашем случае 1000 рублей можно поставить по кэфу 2.3 на победу в Лиге Чемпионов «Лулео» и 1000 рублей на победу по кэфу 2.5 «Маунтфилд». При победе в турнире одного из обозначенных клубов, пользователь гарантировано получит 300 или 500 рублей.



Специальные



Порой букмекеры предлагают специальные варианты с высоким коэффициентом из разряда «играемых», когда вероятность выигрыша высока.







Вот такой любопытный вариант можно увидеть в БК Betcity, он вполне играем, а коэффициент выставлен 20. Можно поставить небольшую сумму, в случае виктории выигрыш получится крупным.







У данного букмекера есть и другие интересные варианты с привлекательными котировками.







Большим многообразием интересных и играемых специальных предложений отличается 1хСтавка. Здесь частенько попадаются перспективные предложения. Правда, на них обычно выставляются коэффициент 1.4-1.6, но порой аналитики 1хСтавка совершают грубейшие ляпы и выставляют кэф от 2 и выше на вполне очевидные итоги.



Специальные предложения в 1хСтавка выставляются сразу на несколько категорий:



- на турнир в целом;

- команда в отдельности;

- индивидуально на игрока.







При этом большинство предложений отличается глубокой росписью. Столько специальных вариантов было выставлено только на одного Ковальчука.



Ставки на хоккей отличаются большим многообразием и привлекательностью, что и становится одной из главных причин активной игры со стороны бетторов в рамках ледовых противостояний.



Материал представлен партнерами проекта – командой информационно-аналитического ресурса IronBets.ru.

























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