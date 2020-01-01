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Чешские хоккейные игры 2020




Чешские хоккейные игры 2020

Заключительный в этом сезоне этап Евротура, Чешские хоккейные игры 2020, пройдет в Брно с 30 апреля по 3 мая. Встреча первого дня между российскими и шведскими хоккеистами состоится в Ярославле.

В прошлом году сборная России проиграла два матча из трех в рамках Чешских игр и заняла в итоге третье место.

Отметим, что Чешские игры станут для нашей хоккейной дружины заключительным этапом подготовки к чемпионату мира, который пройдет с 8 по 24 мая в Швейцарии.

Расписание Чешских хоккейных игр 2020


30 апреля 2020, четверг
Россия - Швеция
Финляндия - Чехия

2 мая 2020, суббота
Чехия - Швеция
Россия - Финляндия

3 мая 2020, воскресенье
Чехия - Россия
Швеция - Финляндия

Для справки. В прошлом году ставки на хоккей вышли на четвертое место в общем обороте индустрии ставок.

Еврохоккейтур 2019/2020

Сборная России после февральского этапа занимает последнее место в общем зачете Еврохоккейтура нынешнего сезона. После трех этапов подопечные Алексея Кудашова набрали 8 очков и на 6 баллов отстают от занимающих третье место финских хоккеистов. В активе Швеции и Чехии по 16 набранных очков.

Состав сборной России


Окончательный список хоккеистов будет обнародован перед началом турнира. Приведем список вероятных кандидатов из КХЛ.

Голкиперы: Илья Сорокин (ЦСКА), Александр Самонов (СКА).

Защитники: Игорь Ожиганов, Артем Зуб (оба - СКА), Никита Нестеров (ЦСКА), Вячеслав Войнов («Авангард»), Никита Лямкин («Ак Барс»).

Форварды: Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов (все - ЦСКА), Владимир Ткачев, Евгений Кетов, Александр Барабанов (все - СКА), Вадим Шипачев (московское «Динамо»), Владимир Ткачев («Ак Барс»).

Как выступала сборная России на Чешских играх 2019


Россия - Швеция - 4:6 (1:1, 1:3, 2:2)
В составе нашей команды отличились Александр Елесин, Сергей Андронов, Михаил Григоренко и лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ прошлого сезона Никита Кучеров.

Россия - Финляндия - 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Единственную шайбу в ворота Кевина Ланкинена забросил нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

Россия - Чехия - 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился дублем. По одной заброшенной шайбе записали на свой счет одноклубник Кузнецова защитник Дмитрий Орлов и нападающий Кирилл Капризов.

История турнира

Наши хоккеисты становились победителями чешского турнира в 2002, 2006, 2008 и 2009 годах. Первый турнир, который состоялся в 1994 году, выиграла сборная Чехии, сборная России заняла тогда второе место.

Сборная Чехии восемь раз становилась победителем турнира. Финляндия - шестикратный обладатель главного приза. Сборная Швеции четыре раза финишировала первой на чешском этапе Еврохоккейтура.












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