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Капризов не сможет дебютировать в этом сезоне за «Миннесоту»









Нападающий московского ЦСКА Кирилл Капризов в следующем сезоне будет выступать за клуб Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд». 23-летний уроженец Новокузнецка был выбран «дикарями» на драфте 2015 года под общим 135-м номером.



В середине апреля сайт Ratingbet сообщил, что Капризов не будет переподписывать соглашение с армейцами, а отправится за океан. Контракт с игроком еще не подписан, но его отъезд в НХЛ — дело решенное. Генеральный менеджер «Уайлд» Билл Герин не раз заявлял, что в команде рассчитывают на россиянина уже в следующем сезоне.



Повышенный интерес в клубе к одному из лидеров КХЛ легко объясним. «Миннесота» в ее нынешнем виде выглядит слабо и руководству «Уайлд» позарез нужен хоккеист, который будет вытаскивать клуб со дна. Потенциал для этого у Капризова есть. Авторитетное канадское издание The Hockey News в этом году поставило россиянина на четвертое место в списке перспективных молодых хоккеистов НХЛ.



Главная звезда КХЛ может рассчитывать на стандартный двухлетний контракт новичка в размере 925 тысяч долларов. Плюс хоккеист может заработать дополнительно около 3 миллионов в виде бонусов за конкретные достижения.



Контракт Капризова с ЦСКА закончился 30 апреля и игрок планировал «сжечь» год стартового соглашения с «Миннесотой» уже этой весной. Однако из-за мировой пандемии коронавируса планы пришлось поменять. Руководство Лиги проинформировало клуб, что Кирилл не имеет никаких шансов на то, чтобы дебютировать в текущем сезоне.



Регулярный чемпионат НХЛ 2019/20 был приостановлен 13 марта и пока неизвестно, когда и в каком формате он завершится.



Капризов за три сезона в составе ЦСКА набрал 153 (78+75) очка в 160 матчах регулярного чемпионата и 28 (8+20) очков в 42 играх плей-офф. В двух последних сезонах хоккеист становился лучшим снайпером регулярного чемпионата. Год назад хоккеист стал вместе с командой обладателем Кубка Гагарина.



В составе национальной команды Капризов принял участие в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. В решающем поединке он забросил победную шайбу в дополнительное время в ворота сборной Германии. На мировом первенстве в прошлом мае вместе с командой завоевал бронзовые медали.



Капризов дважды был участником молодежных чемпионатов мира. Три года назад на турнире, который прошел в Монреале и Торонто, выходил на лед в капитанской повязке, возглавил списки лучших снайперов и бомбардиров чемпионата, а также был признан лучшим форвардом 41-го молодежного первенства.

























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