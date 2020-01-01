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ЦСКА отпустил Вея и может потерять Секача









Лидер завершившегося чемпионата КХЛ весной ведет активные переговоры со своими игроками о новых контрактах. Дело в том, что не все игроки ЦСКА согласились на понижение окладов. По этой причине армейский клуб покинул нападающий Линден Вей, который подписал контракт со СКА. Срок соглашения рассчитан на два года. Отметим, что на счету Вея пятьдесят два матча за ЦСКА в минувшем сезоне, в которых он набрал сорок восемь баллов за результативность.



Как сообщается на сайте Betonmobile.ru, в число тех игроков ЦСКА, кто согласился на пониженный оклад, вошел форвард Иван Телегин. Срок нового соглашения 28-летнего игрока рассчитан на два года. В прошлом сезоне Телегин набрал всего шесть очков в тридцати двух играх, поскольку пропустил остаток сезона из-за повреждения. При этом, ранее Телегин не хотел идти на понижение зарплаты, ведь он получал шестьдесят пять миллионов рублей в год.



Также в ЦСКА останется нападающий Андрей Светлаков, который заключил контракт до весны 2022 года. В минувшем сезоне Светлаков отыграл в сорок одной встреч и набрал семнадцать очков. А вот с форвардом Максимом Маминым ЦСКА договорился об однолетнем соглашении. 25-летнего игрока удалось оставить на улучшенных условиях, в минувшем сезоне Мамин отметился двадцатью восьмью очками в пятидесяти одной встрече за ЦСКА.



Также руководство армейцев удалось убедить форварда Сергея Андронова пойти на небольшое понижение оклада. Капитану ЦСКА предложили соглашение на два года. В минувшем регулярном чемпионате 30-летний форвард провел двадцать матчей, пропустив часть сезона из-за повреждения.



Новый контракт с ЦСКА получил нападающий Иван Силаев. Соглашение носит двусторонний характер. Силаев дебютировал в КХЛ в составе ЦСКА в 2014 году, но с тех пор отыграл лишь в трех встречах за армейцев. По ходу минувшего сезона ЦСКА обменял Ивана в «Адмирал», за который он провел семнадцать встреч и набрал три очка.



Еще один легионер, который пока не согласился на понижение зарплаты, – нападающий ЦСКА Иржи Секач. Он может покинуть команду в ближайшее время. Если сторонам не удастся найти компромисс, скорее всего, ЦСКА расторгнет соглашение с хоккеистом. Секач получал сто миллионов рублей за сезон, однако теперь в клубе ему готовы платить максимум шестьдесят миллионов. На счету Иржи двадцать пять очков в сорока пяти встречах за прошлый сезон.



Также ЦСКА пришлось отпустить защитника Александра Романова, который вслед за голкипером Ильей Сорокиным и форвардом Кириллом Капризовым уехал в НХЛ. 20-летний Романов подписал трехлетний контракт новичка с «Монреалем». Канадский клуб выбрал его в 2018 году на драфте под общим тридцать восьмым номером. В минувшем сезоне Романов набрал семь очков в сорока трех встречах за ЦСКА. При этом он дважды попадал в символические сборные двух молодежных чемпионатов мира подряд, а на МЧМ-2019 получил приз лучшему защитнику.

























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