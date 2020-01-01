

КХЛ | НХЛ | ЧМ | Олимпиада | Футбол | Биатлон | Формула 1 | Другие









«Ак Барс» хочет сократить бюджет, хотя вписался в потолок зарплат









Казанский клуб считался одним из фаворитов в борьбе за Кубок Гагарина в минувшем сезоне. Впрочем, в новом году «Ак Барс» также хочет бороться только за первое место, несмотря на то, что команде пришлось урезать зарплатную ведомость, как и другим клубам лиги. Президент «Ак Барса» Наиль Маганов заявил, что снижения потолка клуб поддержали как члены КХЛ. Планируется, что казанцы смогут сократить бюджет от двадцати до пятидесяти процентов.



Как сообщает сайт https://sportstavki.online/, зарплатная ведомость клуба КХЛ в новом сезоне не может превышать сумму в девятьсот миллионов рублей. «Ак Барс» полностью соответствует этому требованию, поскольку тратит на зарплаты хоккеистов на тридцать миллионов меньше разрешенного максимума.



Эксперты отмечают, что состав казанского клуба на новый сезон уже полностью укомплектован. Самым высокооплачиваемым хоккеистом команды стал нападающий Джастин Азеведо, который получает восемьдесят пять миллионов рублей. На втором месте расположился Данис Зарипов с окладом в шестьдесят миллионов, а третье делят Патрис Кормье и Стефан Да Коста, которые заработают за сезон пятьдесят пять миллионов рублей.



Интересно, что единственным игроком «Ак Барса», кто смог договориться о повышении зарплаты, стал защитник Альберт Яруллин. В мае он заключил новое соглашение с казанским клубом на один год. Отметим, что в минувшем сезоне Яруллин набрал тридцать одно очков в пятидесяти двух матчах регулярного чемпионата КХЛ. Оклад Альберта вырос на пять миллионов рублей и оставляет сорок пять миллионов за сезон.



Также у «Ак Барса» неплохо получилось заработать на рекламном рынке. Это видно из финансовой отчетности, которую клубы КХЛ опубликовали за 2019 год. Больше всего денег получил питерский СКА (более восьми миллиардов рублей). «Ак Барс» занял второе место, заработав более четырех миллионов рублей. Отметим, что на пятой строчке расположился «Нефтехимик», чьи доходы составили более миллиарда рублей. Интересно, что каждый клуб по-разному формировал отчетность. К примеру, СКА указывал источники доходов, но учитывал все поступления, в том числе спонсорские. Казанцы же указали, что весь свой доход получили от рекламы, тогда как один из сильнейших клубов страны ЦСКА заработал лишь три с половиной миллиона рублей на рекламе.



Помимо этого, казанский клуб готов выступить в Кубке Шпенглера в 2020 году. Можно скачать приложение Винлайн и поставить на то, что «Ак Барс» одержит победу на этом турнире. СМИ сообщают, что казанцы станут шестыми участниками розыгрыша Кубка Шпенглера. Ранее свое участие подтвердили «Давос», сборная Канады, «Амбри-Пиотта», «Спарта» и «Коо-Коо». При этом, была вероятность, что из-за распространения коронавируса турнир в этом году не состоится, однако летом приняли решение все-таки его провести. Отметим, что Кубок Шпенглера проводится с 1923 года. В минувшем году Россию на турнире представлял «Салават Юлаев».

























Открытый чемпионат Австралии по теннису - Australian Open 2020



108-й открытый чемпионат Австралии по теннису (Australian Open) пройдет с 20 января по 2 февраля 2020 года в Мельбурне. Рейтинг зарплат российских хоккеистов НХЛ



Список самых высокооплачиваемых российских хоккеистов, выступающих в Национальной хоккейной лиге, возглавляет форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. Рейтинг зарплат хоккеистов КХЛ



Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин возглавляет список самых высокооплачиваемых игроков Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2019/2020. 100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ



В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги четверо россиян - Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев и Александр Овечкин, продолжающий свое выступление за «Вашингтон Кэпиталз». Овечкин vs Федоров



«Спортивное обозрение» сравнивает карьерные достижения двух лучших российских снайперов в истории Национальной хоккейной лиги.



















© 2007-2020 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru







