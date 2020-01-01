Последние трансферные новости КХЛ: изменения в «Динамо» и «Сочи»





С каждым днем интересных новостей о трансферах в КХЛ становится все больше. Сегодня стало известно, что свой состав уже усилили «Сочи» и «Динамо», которые готовятся к возвращению в сезон.





В московском «Динамо» новый молодой форвард



Московское «Динамо» и нападающий Никита Попугаев подписали просмотровый контракт. Информация была официально опубликована агентом Никиты Шуми Бабаевым в его социальных сетях. До того, как стать членом московского клуба, Никита был частью команды «Адирондак», играя в лиге ECHL. Всего за команду он сыграл 47 матчей, на протяжении которых получил 25 результативных баллов, а его показатель полезности составил «+5». Также он заработал 12 минут штрафного времени.



Дебют игрока на взрослом уровне произошел в сезоне 2017/2018, когда он выступал за ЦСКА, с которыми сыграл 17 матчей. Первый гол был заброшен им в ворота «Спартака», но уже в следующем сезоне клуб принял решение обменять его в «Амур».





«Сочи» делает перестановки в составе



Сразу несколько новостей пришло из хоккейного клуба «Сочи», что сразу отразилось на котировках этого клуба от аналитиков gg.bet/ru/hockey. Появилась информация о том, что клуб расторгает контракты с Владиславом Калетником и Артемом Томилиным. Оба играли на позиции форвардов, а решение об уходе из клуба названо обоюдным.



Напомним, что Томилин играл за «Сочи» на протяжении четырех сезонов, в течение которых отметился в 128 матчах, набрав 20 очков с показателем полезности «-12». При этом за все это время ему удалось сыграть лишь в трех матчах плей-офф, а также отметиться лишь одной результативной передачей.



Владислав Калетник сыграл за «Сочи» в 64 матчах, начиная с сезона 2018/2019. По итогу своей игры он заработал 13 очков с показателем полезности «-11», но зато в матчах стадии плей-офф он участвовал 6 раз, набрав 1 очко.



Напомним, что ранее клуб расторг контракты с нападающими Никитой Выглазовым и Дмитрием Архиповым, а также попрощался со своим вратарем Дмитрием Шикиным. Последнего заменит Иван Кульбаков – вратарь сборной Беларуси. Ранее Иван участвовал в ВХЛ, североамериканских коллективах, а в прошлом сезоне играл за «Нефтяник». На протяжении 23 матчей ВХЛ молодому игроку удалось отразить 93.4%, а его коэффициент надежности составил 1.48.