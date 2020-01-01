Лучшие букмекерские конторы для ставок на хоккей







Где делать ставки на хоккей?



Рынок ставок на хоккей в европейских букмекерских конторах остается самым значимым после футбола и тенниса. Тем не менее, сравнительно небольшие объемы рынка выводят этот вид спорта на второй план, что усложняет задачу поиска подходящего букмекера.





Критерии выбора букмекера



Уровень коэффициентов. Очевидной мерой привлекательности беттинговой компании является маржа - показатель того, какую часть выигрыша платформа оставляет себе. Согласно стандартной практике, высокие коэффициенты можно встретить только в играх НХЛ, КХЛ и крупных международных турнирах. Оптимальное значение маржи в ставках на хоккей находится в пределах от 4 до 6%.



Полнота линии. Наличие лиг третьих эшелонов также играет важную роль для профессиональных беттеров. Если многие букмекеры ограничиваются только главными европейскими и североамериканскими лигами, то некоторые охватывают и юниорские, и любительские чемпионаты.



Глубина росписи. Большой выбор пари - во многом ключевой критерий. Помимо стандартных исходов, тоталов и фор, роспись должна включать ставки на штрафы и удаления, вбрасывания и индивидуальные показатели - например, отличится ли определенный игрок в одном из периодов забитой шайбой.



Широкий охват матчей в Live-режиме. Некоторые игры, присутствующие в доматчевой линии, могут не сопровождаться приемом ставок по ходу игры - на это также важно обращать внимание при выборе букмекера.



Наличие видеотрансляций. Сухая статистическая сводка и даже графическая трансляция никогда не заменят прямых трансляций, доступных прямо со страницы события на сайте букмекера.





Лучшие букмекеры для ставок на хоккей



1хСтавка



Букмекер является лидером по охвату хоккейных соревнований и количеству рынков к каждой игре. Средний размер маржи - 5%.



Париматч



Вдобавок к широкой линии и росписи регистрация в БК Париматч поощряется существенным приветственным бонусом. Коэффициенты на хоккей находятся на средне-высоком уровне, маржа - 5%.



Марафон



Букмекерская контора Марафон отличается высокими коэффициентами, для хоккея среднее значение маржи не превышает 4.5%.



Фонбет



Игроки, предпочитающие совершать ставки на хоккей по ходу игры, оценят по достоинству качество Live-раздела БК Фонбет. Размер маржи - 6%.



Лига Ставок



Среди особенностей БК Лига Ставок - большое количество прямых трансляций хоккейных поединков. Среднее значение маржи - 6%.