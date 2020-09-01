Филип Хольм возвращается в Континентальную хоккейную лигу





В twitter агента Алексея Пилко появилось сообщение о том, что в КХЛ возвращается нынешний защитник профессионального швейцарского хоккейного клуба Lausanne. В открытой международной хоккейной лиге, которая объединяет клубы российских, белорусских, казахских, китайских, латвийских, финских хоккеистов, каждый год ведущих борьбу за Кубок Гагарина (главный приз) снова будет играть Филип Хольм.





Прошлый опыт игры за КХЛ



Двадцативосьмилетний шведский хоккеист ранее имел опыт выступлений в Российской Федерации. Сезон 2018-2019 он провел в команде «Торпедо» (Нижний Новгород), тридцать одно очко (8 забитых и 23 результативные подачи). Позже он играл в составе профессионального хоккейного клуба Rockford Icehogs (Американская хоккейная лига, база – г. Рокфорд, штат Иллинойс, США) и хк Lausanne.



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