



Второй этап Еврохоккейтура, Кубок Первого канала по хоккею 2020, пройдет с 17 по 20 декабря в столице России на «ЦСКА-Арене». Турнир, в котором по традиции примут участие хоккеисты из России, Чехии, Финляндии и Швеции, является одним из этапов Еврохоккейтура 2020/2021.



Из-за пандемии коронавируса организаторам турнира пришлось внести коррективы в привычный регламент. Матч между Финляндией и Чехией, который должен был состояться в Хельсинки, пройдет в Москве. Другое изменение касается болельщиков. Зрители смогут присутствовать только на матчах с участием сборной России, остальные встречи пройдут при пустых трибунах.





Расписание и результаты матчей - Кубок Первого канала 2020



17 декабря 2020, четверг

Финляндия - Чехия

20:00 Швеция - Россия



19 декабря 2020, суббота

11:00 Финляндия - Швеция

15:00 Россия - Чехия



20 декабря 2020, воскресенье

14:00 Чехия - Швеция

16:00 Россия - Финляндия



Положение команд в Евротуре-2020/2021: Россия - 8 очков, Чехия - 6 очков, Финляндия - 3 очка, Швеция - 1 очко.





Состав сборной России по хоккею



Вратари: Александр Самонов, Михаил Бердин (оба - СКА), Иван Федотов («Трактор»).



Защитники: Данила Галенюк, Игорь Ожиганов, Виктор Антипин (все - СКА), Дмитрий Юдин, Никита Лямкин (оба - «Ак Барс»), Рушан Рафиков, Алексей Марченко (оба — «Локомотив»), Дмитрий Саморуков (ЦСКА), Егор Яковлев, Артем Минулин (оба - «Металлург» Мг).



Нападающие: Владимир Ткачев, Кирилл Марченко, Андрей Кузьменко, Владислав Каменев, Антон Бурдасов, Иван Морозов (все - СКА), Вадим Шипачев («Динамо» М), Андрей Чибисов («Металлург» Мг), Сергей Толчинский, Денис Зернов (оба - «Авангард»), Егор Коршков («Локомотив»), Максим Мамин, Никита Сошников, Павел Карнаухов (все - ЦСКА), Дмитрий Воронков («Ак Барс»).





Результаты сборной России на Кубке Первого канала год назад



Швеция - Россия - 4:3 (2:0, 1:1, 1:2)

Дублем в матче отметился форвард ЦСКА Кирилл Капризов, третья шайба на счету московского динамовца Вадима Шипачева.



Россия - Чехия - 4:3 Б (2:0, 0:2, 1:1, 0:0, 1:0)

В основное время шайбы забросили Андрей Кузьменко, Игорь Ожиганов (оба - СКА) и Михаил Григоренко (ЦСКА). Победный буллит на счету питерского армейца Владимира Ткачева.



Россия - Финляндия - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

В матче, который состоялся на футбольной арене в Санкт-Петербурге в присутствии 71 тысячи зрителей, все шайбы забросил нападающий СКА Антон Слепышев.



Как выступала сборная России на декабрьских турнирах



Сборная России на турнире в 21 веке



Сборная России 16 раз занимала первое место на традиционном декабрьском турнире (1992, 1993, 1994, 1995, 1999, 2000, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2012, 2014, 2017, 2018), семь раз финишировала второй и пять раз становилась бронзовым призером. В 2015 году россияне впервые заняли последнее место на турнире.