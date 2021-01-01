Хобби российских хоккеистов в перерывах между матчами

«Заниматься любимой работой – это истинное счастье» — заявил капитан хоккейного клуба «Витязь» Александр Сёмин одному из изданий СМИ. При упоминании о своей работе скорее всего полноту счастья отражали его глаза, как на этой фотографии. Ведь у человека, увлеченного делом, всегда горят глаза.
Ни для кого не секрет то, что счастливыми и успешными хоккеистами становятся те, у кого профессиональный хоккей начинался с хобби. Если оно стало делом всей жизни, то осталось ли время и желание на увлечения, которые способны зажечь, хоть искорку в глазах после нелегкого катания на льду?
Чем увлекаются российские хоккеисты в свободное от работы время
Занятие для души, для снятия стресса все также зажигает «огонь» в глазах. Оно укрепляет иммунитет, восстанавливает человека и его нервную систему после хоккейных баталий. Увлечения хоккеистов самые разные и можно привести такие примеры:
Отдых и хобби ради спорта
Увлечения помогают российским хоккеистам восстановиться во время отдыха и продолжить свой карьерный путь с новыми победами. Болельщики с нетерпением ждут выхода хоккеистов на игровое поле.
Обоюдное желание (игры и зрелищ) помогает спортсменам достичь положительных результатов в хоккее, и они радуют своих фанатов дублями, хет-триками.
Фаворитами в списке игроков, добившихся лучших результатов, показав зрелищный спорт, стали Александр Овечкин и Денис Гурьянов. Возможно, знаменитый хоккеист Евгений Малкин, чемпион мира среди юниоров (2004 г.) вскоре присоединится к ним. Он запланировал оставаться в топе игроков еще 5 сезонов (в копилке его хобби – бильярд, покер и другие карточные игры). Стоит отметить, что делать ставки в надежных букмекерских конторах Париматч, Фонбет и других, полный список которых можно найти на портале Prosports.ru, предпочитают многие хоккеисты.
Отдых в кругу семьи
Хоккеисты Александр Овечкин, Антон Белов, Евгений Малкин, Сергей Бобровский и другие отдыхают со своими семьями на известных и малознакомых курортах мира. Об этом узнают после проведенного отдыха. Делятся своими впечатлениями и фото на страницах соцсетей не все, некоторых снимают папарацци. Они и информируют читателей об отдыхе.
Спорт после спорта
Интерес к другим видам спорта спортсмены проявляют по-разному:
- одни наблюдают за игрой футбольных команд (Илья Овечкин);
- другие участвуют в играх со своими детьми, друзьями (большинство);
- третьи профессионально проявляют себя в других видах спорта (например, Александр Овечкин, заядлый баскетболист и участник благотворительных состязаний в этом виде спорта);
- хоккей на траве объединяет всех профессиональных хоккеистов летом, что позволяет держать им себя в тонусе;
Бокс, легкая атлетика, автогонки, фитнес и др. виды спорта тоже не чужды многим хоккеистам. Среди них есть поклонники и других и нескольких видов спорта.
Необычные хобби хоккеистов
К ним можно отнести гольф, морской и речной яхтинг (Сергей Бобровский), плавание, конный спорт, интеллектуальные виды спорта, видеоигры и другие любые занятия, которые способны расслабить человека и восстановить его душевное состояние. Ведь спорт забирает много не только физических, но и душевных сил.
ИНТЕРЕСНО. Александр Овечкин недавно заявил, что «тащится» от Ольги Бузовой, оставаясь любителем и другой музыки, которую слушает в свободное время. Что касается экстравагантного хобби, то примером может служить увлечение Алексея Ковалева игрой на саксофоне, а его занятие дизайном одежды впечатляет болельщиков больше всего.
Мир спорта непредсказуем, как и увлечения, которые становятся главным занятием на всю жизнь, порождая новые хобби…