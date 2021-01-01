Плей-офф КХЛ (Кубок Гагарина 2021). Расписание матчей





Лучшие команды регулярного чемпионата КХЛ сезона 2020/2021, которые займут места с 1-го по 8-е в Западной и Восточной конференциях, станут участниками плей-офф - 13-го розыгрыша Кубка Гагарина.





1/8 финала



Западная конференция



Команда Итог 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 1 - 0 8 - 0 2 - 0 7 - 0 3 - 0 6 - 0 4 - 0 5 - 0

Восточная конференция



Команда Итог 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 1 - 0 8 - 0 2 - 0 7 - 0 3 - 0 6 - 0 4 - 0 5 - 0







Регламент Кубка Гагарина 2021

В каждой конференции первые два номера «посева» получат лидеры дивизионов (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Оставшиеся места займут коллективы, набравшие наибольшее количество очков по итогам «гладкого» чемпионата, вне зависимости от дивизиона в котором они выступали.



Пары будут формироваться по следующему принципу: первая команда встретится с восьмой, вторая - с седьмой, третья - с шестой, четвертая - с пятой.



Серии матчей 1/8 финала, четвертьфиналов, полуфиналов и финала проводятся до четырех побед.



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Расписание матчей плей-офф КХЛ 2021

1/8 финала

«Запад»: с 2 по 15 марта 2021 года

«Восток»: с 2 по 15 марта 2021 года



Четвертьфинал

«Запад»: с 17 по 30 марта 2021 года

«Восток»: с 17 по 30 марта 2021 года



Полуфинал

«Запад»: 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 апреля 2021 года

«Восток»: 3, 5, 7, 9, 11, 13 и 15 апреля 2021 года



Финал Кубка Гагарина

18, 20, 22, 24, 26, 28 и 30 апреля 2021 года

























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