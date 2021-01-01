Самые грубые игроки за всю историю КХЛ





Хоккей во многом интересен своей грубой игрой, которая порой доходит до откровенного «мордобития». Вспомним трех наиболее грубых игроков КХЛ за последнее время.





Саймон Крис. 165 матча 560 минут



Ранее Крис выступал за «Вашингтон», из-за своей грязной игры он был выгнан без права возврата в НХЛ. После чего он успешно перебрался в КХЛ и все также зарабатывал огромное количество штрафов. Но здесь его агрессивная деятельность была больше направлена на борьбу с другими нарушителями. Личный рекорд составляет 45 минут в игре с московским Локомотивом. Именно в этом матче Крис устраивал двойной поединок с Виталием Аникеенко.





Федоров Федор. 265 матчей - 465 минут



Сергей и Фёдор Федоровы - известные хоккеисты, но вот стиль игры у них кардинально отличается. И если Сергей за всю свою игровую карьеру сорвался всего несколько раз, то про Федора такого не скажешь. Федор часто начинает драки, нападает на соперников сзади и даже бил ногой Катичева. За всю свою карьеру Федор трижды добирался до крайней отметки в 100 штрафных минут. Личный рекорд Федора составляет 119 минут за 49 матчей.





Панин Григорий. 206 матчей - 438 минут



Это именно тот хоккеист, которому по версии официального сайта КХЛ был присвоен титул самой грязной игры за всю историю лиги. В жизни Григорий спокойный и здравомыслящий человек, но взяв в руки клюшку и выйдя на лед, он начинается себя вести безрассудно. Он видимо забывает, что из-за столь грязной игры он и сам много времени провел на больничном.



Ситуацию, с такими игроками, можно повернуть в свою пользу, если делать ставки на нарушения той или иной команды. Для этого достаточно выбрать подходящую для вас букмекерскую контору и зарегистрироваться там. Например, недавно вышел обзор, где бетторы предоставляют помощь новичкам и подробно объясняют как пройти Олимп регистрацию, а также обзор личного кабинета и отвечают на самые популярные вопросы.