ЦСКА первым оформил выход в плей-офф КХЛ





Команда Игоря Никитина не без проблем переиграла хабаровский «Амур» со счетом 3:2. Эта победа позволила армейцам добиться особенного достижения. ЦСКА стал первым клубом в этом сезоне, который обеспечил себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина. Для армейцев не произошло ничего удивительного – ЦСКА и перед стартом сезона считался одним из фаворитов Кубка Гагарина. Правда, после игры с «Амуром» столичный клуб провел неважный матч с «Йокеритом». Букмекерская контора Леон давала на победу армейцев, которые играли дома, коэффициент 1.72. Однако сработала ставка на гостей – финны победили со счетом 3:1. На турнирное положение ЦСКА это поражение никак не повиляло. Подопечные Игоря Никитина давно забронировали себе первое место в Западной конференции. Следить за котировками на все матчи КХЛ удобно через мобильное приложение Леон.





Договорились с защитником и взяли форварда



Защитник Артем Сергеев продлили свое соглашение с ЦСКА. Новый контракт этого игрока будет действовать еще два сезона. Напомним, что в Москве 27-летний игрок оказался в результате обмена с «Салаватом Юлаевым». В текущем сезоне Сергеев набрал три очка в двадцати девяти встречах регулярного чемпионата.



Также боссы ЦСКА сумели убедить «Нэшвилл» и договорились о том, что форвард клуба НХЛ Егор Афанасьев останется в аренде у «армейцев» до конца нынешнего сезона. Отметим, что «Нэшвилл» выбрал Афанасьева на драфте НХЛ-2019 под общим сорок пятым номером во втором раунде. В текущем сезоне 19-летний Егор провел за ЦСКАчетыре матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых отметился тремя очками. Также Афанасьев побывал на молодежном чемпионате мира-2021, где отметился пятью очками в семи встречах.



А еще в ЦСКА перешел нападающий Данил Юртайкин. Этот игрок оказался не нужен «Сан-Хосе» и вернулся в Россию, где правами на него обладал ярославский «Локомотив». Но ЦСКА выменял их на денежную компенсацию. После этого с Данилом был подписан трехлетний контракт, который носит двусторонний характер.В прошлом сезоне Юртайкин провел НХЛ четыре матча, но так очков и не набрал. Также на счету Юртайкина семнадцать баллов за результативность в тридцати семи играх.





Шестой легионер из Канады



Напомним, что еще в декабре армейцы закрыли позицию легионера в команде, договорившись о сотрудничестве с защитником Джоном Гилмором. 27-летний канадец подписал контракт до конца сезона. Прошлый год Гилмор провел в «Баффало», за который отыграл всего четыре матча, не отметившись результативными баллами. Гилмор стал шестым легионером в составе ЦСКА. В четырех матчах за армейцев он набрал три очка.



Также отметим, что московский клуб вновь отпустил защитника Никиту Макеева. Игрока снова обменяли в «Северсталь» на денежную компенсацию. Макеев уже переходил в эту команду из ЦСКА летом 2019-го года, но весной 2020-го вернулся в Москву. В ЦСКА Макеев так и не играл, выступая за «Звезду» в ВХЛ. Его показатели – двенадцать очков в двадцати восьми встречах.