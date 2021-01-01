СКА заранее вышел в плей-офф, но до ЦСКА все еще далеко





Питерский клуб на всех порах мчится к заветному титулу в КХЛ, однако не является главным фаворитом Кубка Гагарина. Команда Валерия Брагина расположилась в верхней части таблицы Западной конференции, но отставание от лидера ЦСКА все еще большое. К тому же СКА иногда может позволить себе потерять очки. Как было в начале января, когда поражение от минского «Динамо» угодило в новости спорта спортивных СМИ. Армейцы с тех пор набрали форму и в конце января обеспечили себе досрочный выход в плей-офф Кубка Гагарина. Это случилось после того, как СКА победил «Спартак» (5:0) в основное время.



Кстати, эксперты БК Фонбет поставили СКА на третье место в рейтинге претендентов на победу в КХЛ. На то, что армейцы станут обладателями Кубка Гагарина, дают коэффициент 8.00. Фонбет бонус за регистрацию можно получить на сайте или в приложении букмекера.





Победы над «Локомотивом» и «Йокеритом»



В феврале питерцы добыли две непростые победы. Сперва армейцам удалось обыграть «Локомотив» со счетом 3:2. Победную шайбу Андрей Кузьменко забросил в овертайме. Главный тренер СКА заявил после игры, что это был очень сложный матч. Но Валерию Брагину понравилось, что его команда работала все шестьдесят минут и доказала свою силу в дополнительное время.



Следом СКА обыграл и финский «Йокерит» с тем же счетом 3:2. Правда, победа была одержана уже в основное время благодаря точным броскам Василия Подколзина, Антона Бурдасова и все того же Кузьменко. Это был последний матч в КХЛ перед перерывом на Шведские игры, и Брагину было важно, чтобы команда ушла в небольшой отпуск с положительными эмоциями.





Первая шайба легионера и достижение юниора



В матче с «Локомотивом» наконец-то сумел отличиться форвард Мальте Стремвалль. Это был его первый гол за одиннадцать матчей, проведенных в команде из Санкт-Петербурга. Напомним, что Мальте оказался в СКА еще осенью, когда его обменяли из «Сочи». В южный клуб питерцы отдали тогда троих игроков – Владислава Валенцова, Ивана Володина и Владислава Курбатова.



А другой форвард СКА Матвей Мичков побил рекорд Никиты Кучерова для хоккеистов, которым еще нет семнадцати лет. Мичков выступает за СКА-1946 в МХЛ. В игре против «Крыльев Советов» (1:2Б) 16-летний нападающий забросил тридцатую шайбу в нынешнем сезоне. Одиннадцать лет назад молодой Кучеров отметился двадцатью девятью голами в МХЛ, и его достижение продержалось так долго. Но Мичков превзошел Кучерова, которому тогда потребовалось провести пятьдесят три встречи. Для тридцати шайб Мичков отыграл всего сорок три матча.



Отметим, что Кучеров выступает сейчас в НХЛ в составе «Тампы-Бэй» и является одним из лучших нападающих лиги.