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«Авангард» рискует начать плей-офф без лучшего бомбардира


Авангард

Омский клуб борется за лидирующие позиции в Восточной конференции, но в текущем сезоне регулярного чемпионата не сумел обогнать «Ак Барс». Букмекерские конторы, которые принимают ставки на спорт с телефона, считают, что у казанского клуба больше шансов взять Кубок Гагарина. Однако мощный состав омичей способен преподнести сюрприз.

Первый раунд плей-офф по планам КХЛ стартует второго марта. «Авангард» начнет свой поход за Кубком Гагарина именно в этот день в независимости от позиции по итогам регулярного чемпионата. А ЦСКА и «Ак Барс» свои первые матчи начнут третьего марта. К тому же КХЛ не стало переносить матчи «Спартака», который начнет серию на выезде в тот же день, что и ЦСКА. Ведь у красно-белых и армейцев сейчас один стадион на двоих – это «ЦСКА-Арена».

Победы и потери


«Авангард» неплохо выступил в феврале, а один из ведущих игроков команды Клим Костин дважды подряд стал лучшим новичком недели в КХЛ. В шести встречах этот форвард набрал девять очков. Клим забил четыре гола и отдал пять результативных пасов. Отметим, что его шайба стала победной в игре с «Торпедо». Среднее игровое время Костина составило чуть больше девятнадцати минут.

Другой лидер «Авангарда» Рид Буше в феврале получил травму. По данным телеграм-канала «Хоккей без зрителей», американский хоккеист получил повреждение в матче КХЛ с «Сибирью». На восстановление Буше потратит около двух-трех недель и точно пропустит старт плей-офф. Отметим, что Буше является лучшим бомбардиром и снайпером «Авангарда». В его активе сорок восемь очков в пятидесяти одной встрече текущего сезона.

Что со стадионом в Омске?


Почти каждый месяц в СМИ сообщают о том, как идут дела вокруг строительства «Арены-Омск». В феврале перед журналистами выступил губернатор Омской области Александр Бурков. Он отметил, что новая арена станет шестиэтажным сооружением, которое вмещает двенадцать тысяч зрителей. По словам Буркова, официальный срок ввода арены в эксплуатацию – 2022-й год.

Губернатор Омской области рассказал, что на строительной площадке «Арены-Омск»сейчас задействовано порядка семисот человек. Никаких задержек в сдаче объекта не предвидится – все работы ведутся в соответствии с графиком. На данный момент возводится третий этаж арены.

Также Александр Бурков рассказал о подготовке города к проведению молодежного чемпионата мира в 2023-м году. По его словам, уже сформирован проект культурной программы, которая будет предусматривать экскурсии, а также посещение учреждений культуры и новогодних локаций на улице. Бурков заявил, что будут созданы специальные гостевые маршруты, которые помогут туристам ориентироваться в городе. По словам губернатора Омской области, на МЧМ-2023 будет задействовано шестьдесят пять объектов городской инфраструктуры.












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«Авангард» рискует начать плей-офф без лучшего бомбардира

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