



Минские «зубры» впервые с 2017-го года выбрались в плей-офф Кубка Гагарина. Однако команда Крэйга Вудкрофта нарвалась на СКА. Согласно прогнозам экспертов БК Фавбет, питерский клуб входит в топ-3 фаворитов Кубка Гагарина. На победу СКА дают коэффициент 5.45. К тому же у СКА более сильный состав, поэтому нет ничего удивительного, что «Динамо» проиграло три матча из трех в серии против армейцев. Однако ни один болельщик «зубров» не сможет обвинить белорусскую команду в том, что она не навязала конкуренцию СКА. Все встречи получились тяжелыми для армейцев, а «Динамо» очень часто вмешивалось в ход матча и переворачивало его. Однако СКА везло чуть чаще.



К примеру, в первой встрече минский клуб выиграл первый период со счетом 1:0. Но потом, как отметил главный тренер «Динамо», СКА вернулся в игру и перехватил инициативу. КрэйгВудкрофт рассказал, что его команда проделала отличную работу в третьем отрезке, но не смогли сравнять счет.



Следующая встреча получилось непредсказуемой. По ходу игры минский клуб проигрывал 0:3, а затем 2:4. Именно с такой разницей в счете команды ушли на второй перерыв. Но «зубры» не собирались сдаваться и забросили две шайбы в третьем периоде. Однако СКА вновь вышел вперед за семь минут до сирены и оформил вторую победу в серии.



Третья игра проходила в Минске. В середине матча минский клуб проигрывал со счетом 0:2, но сумел отыграться благодаря точным броскам Алексея Протаса и Павла Варфоломеева. В третьем периоде «зубры» снова пропустили, но потом отыгрались – Илья Шинкевич перевел встречу в овертайм. Однако в дополнительное время «Динамо» ничего не могло сделать с броском Линдена Вея, который отличился на восемнадцатой минуте.





Достижения и паспорта



«Динамо» провело отличный регулярный сезон, а игроки минского клуба показали высокий уровень. В частности, защитник Бреннан Менелл занял второе место по результативности в лиге среди игроков обороны. На его счет тридцать восемь баллов в сорока семи играх. Хоккеисту «Динамо» не хватило всего трех очков, чтобы сравняться с самым результативным игроком среди защитников. Им стал Крис Уайдман из нижегородского «Торпедо», который в пятидесяти девяти встречах набрал сорок один балл.



Также в феврале важная новость пришла из сборной Белоруссии. В ее составе теперь смогут играть лидеры минского «Динамо» – Франсис Паре и Шейн Принс. Эти форварды получили право выступать за сборную страны на всех турнирах. У Паре и Принса есть белорусские гражданства. Отметим, что Паре набрал восемь очков в тридцати пяти матчах регулярного чемпионата КХЛ. В активе Принса сорок девять баллов, которые он набрал по итогам сорока восьми игр. Оба хоккеиста смогут выступить в составе национальной команды Белоруссии на чемпионате мира-2021. В феврале Принс провел первый матч за сборную Белоруссии на товарищеском турнире KazakhstanHockeyOpen. Отметим, что вместе с этими игроками за национальную команду должен выступать и вратарь Дэнни Тэйлор. Федерация хоккея Белоруссии подала соответствующие документы, однако срок спортивного карантина у Дэнни истекает только в конце марта. Раньше этого времени продвинуть разрешение для игры за сборную не получится.