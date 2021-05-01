Стратегия ставок на удаление в хоккее





Хоккей входит в тройку самых популярных видов спорта, поэтому, и ставки достаточно популярны у букмекеров. Прогнозы на хоккейные матчи от экспертов портала Супербет помогут разобраться во всех тонкостях заключения пари на этот вид спорта, который имеет ряд отличительных особенностей.





Ставки на удаление в хоккее



Стратегия ставок на хоккей имеет большое значение в общем успехе беттора. Одной из самых интересных ставок в хоккее, являются ставки на удаления. Это достаточно специфический рынок, на который делают ставки немногие бетторы. А зря. На этом маркете имеется очень много валуйных ставок даже при высокой марже букмекера, которая достигает 10% и более. Нюанс заключается в том, что букмекеры делают ставки, ориентируясь на статистические показатели команд, совершенно без учета текущих реалий, которые могут серьезно изменить привычный баланс.





Ставки на тотал удалений



Это самый востребованный рынок удалений, который дают многие конторы в своей линии. Например, если встречаются две команды, которые в среднем удаляются по 2,5 раза за игру, то общий тотал удалений будет стоять в 10 минут штрафа. Обратите внимание, что речь идет именно о малых штрафах в 2 минуты. В хоккее имеются и другие удаления.



Однако, если провести предварительный анализ предстоящей игры, то можно получить немного другие средние значения прогнозируемых минут удаления.



В первую очередь надо обратить внимание на какой стадии турнира проходит матч – начало регулярного сезона (много удалений), конец сезона (мало удалений), плей-офф (очень мало удалений).



Уровень команд, чем он ровнее, тем обычно меньше нарушений. Если встречаются явный аутсайдер с явным фаворитом, следует ждать много удалений, в первую очередь, со стороны аутсайдера.



Составы команд. Если играют техничные команды, исповедующие высокоскоростной хоккей, можно ждать много удалений. Если встречаются тяжеловесы, которые больше времени проводят в толкотне в углах площадок, здесь будет мало удалений.



Судейская бригада. Здесь надо хорошо знать статистику и манеру судейства арбитров, обслуживающих поединки. Если матч судить строгий судья – удалений будет больше.





Победа по удалениям



Здесь в коэффициентах все наоборот – на аутсайдеров даются низкие коэффициенты, на фаворитов – высокие, поскольку в матчах фаворита и аутсайдера игроки более слабой команды удаляются чаще, значит, по количеству удалений более слабая команда имеет высокий шанс «выиграть» у более сильной.



Это один из самых простых видов ставок, который могут играть даже новички. Чем больше разница в классе встречающихся команд, тем выше вероятность, что игроки более слабой команды будут удаляться чаще. Здесь можно играть с форой, чтобы поднять низкий коэффициент. Данный вид маркета очень надежен. В 4 из 5 рядовых матчей, где встречаются фаворит и аутсайдер, количество удалений у слабой команды будет больше.





Ставка на следующее удаление



Эту стратегию целесообразно играть в матчах примерно равных команд, где ожидается примерное равное количество удалений с обеих сторон. Следует дождаться первого удаления, а затем делать ставку на удаление в составе противоположной команды. Коэффициент достаточно высок на этот рынок, колеблется около двойки, поэтому, можно играть простой догон.



Делая ставки на удаления в хоккее, надо знать о максимумах ставок, которые разрешает делать букмекер, чтобы не попасть в неприятную ситуацию при игре догоном.