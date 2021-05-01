«Ак Барс» подписал Коваленко и отпустил легионеров





В минувшем сезоне казанский хоккейный клуб выступил не очень удачно. «Ак Барс» всегда борется только за победу в Кубке Гагарина, а если выиграть не получается, сезон считается чуть ли не провальным. В этом сезоне «Ак Барс» считался вторым фаворитом после ЦСКА. Эксперты БК Фонбет давали коэффициент 3.65 на то, что казанцы станут лучшими в КХЛ. Что интересно, котировки на будущий сезон еще не составили, однако нет сомнений, что «Ак Барс» будет вновь фаворитом. Чтобы отслеживать коэффициенты на победителя КХЛ, понадобится регистрация в мобильной версии Фонбет или на сайте БК.



Тем временем, боссы «Ак Барса» делают все, чтобы повысить шансы своей команды в новом сезоне. Для этого клуб проводит трансферную политику. Недавно, казанцы подписали форварда Николая Коваленко. «Локомотив» не стал повторять предложение казанского клуба, поэтому казанцы забрали игрока, а «Локо» получил в обмен компенсацию в размере сорока миллионов рублей. Отметим, что Коваленко подписал двухлетний контракт с «Ак Барсом», по которому будет получать, по данным СМИ, около двадцати пяти миллионов рублей в год. В прошлом сезоне 21-летний Коваленко провел сорок один матч в регулярном чемпионате и набрал двенадцать очков.



Как изменился состав «Ак Барса»?

Из Казани уехал шведский вратарь Адам Рейдеборн. Он подписал с московским ЦСКА контракт на два года. В «Ак Барс» Рейдборн перебрался в 2019-м году. В минувшем сезоне он сыграл в двадцати девяти матчах, пропуская в среднем 1,82 шайбы.



Новым вратарем казанцев стал Игорь Бобков. Он подписал с «Ак Барсом» соглашение на один год, по которому будет зарабатывать сорок миллионов рублей. До перехода в казанский клуб Игорь расторг соглашение с «Авангардом». Омский клуб заплатил игроку пять миллионов рублей за досрочное расторжение контракта. В прошлом сезоне Бобков провел тридцать матчей в КХЛ, пропуская в среднем 2,01 шайбы.



Также боссы казанцев хотят сохранить капитана и лидера Даниса Зарипова. Переговоры между «Ак Барсом» и нападающим продолжаются. Ожидается, что «Ак Барс» предложит ему контракт только в том случае, если все его медицинские показатели будут в норме. Казанский клуб не хочет платить Зарипову шестьдесят миллионов рублей за сезон – столько требуют агенты хоккеиста. Казанцы готовы платить Данису не больше двадцати миллионов рублей. В прошлом сезоне Зарипов набрал двадцать три очка в тридцати пяти встречах.



Из «Ак Барса» ушел форвард Найджел Доус. Немецкий «Мангейм» объявил о том, что подписал контракт с 36-летним игроком на два года. Отметим, что Доус провел в КХЛ десять сезонов. Он выступал за «Барыс», «Автомобилист» и «Ак Барс».



Легионерскую позицию в Казани мог занять форвард Йеспер Фреден. Но игрок сборной Швеции принял предложение клуба НХЛ и подписал однолетний контракт с «Бостоном». 26-летний игрок выступал на ЧМ-2021 в составе сборной Швеции и набрал четыре очка в пяти матчах. В прошлом сезоне он играл в чемпионате Швеции за «Шеллефтео». Фреден набрал сорок очков в пятидесяти двух играх.



Также в «Ак Барс» не перейдет нападающий «Металлурга» Сергей Плотников. По данным издания «Бизнес Online», в казанском клубе не рассматривают кандидатуру Плотникова, даже если он выйдет на рынок свободных агентов. В минувшем сезоне 30-летний форвард набрал сорок три балла в пятидесяти восьми встречах.



Боссы казанцев переподписали контракт с форвардом Максимом Пестушко. Новое соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один год.Пестушко не играл в КХЛ, хотя с прошлого сезона находится в системе клуба. В активе Максима девять матчей в ВХЛ за «Барс», в которых он набрал четыре очка.

























«Ак Барс» подписал Коваленко и отпустил легионеров



В минувшем сезоне казанский хоккейный клуб выступил не очень удачно. «Ак Барс» всегда борется только за победу в Кубке Гагарина, а если выиграть не получается, сезон считается чуть ли не провальным. От сессии до сессии: как студенты зарабатывают в интернете



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