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Кубок Первого канала по хоккею 2021. Расписание матчей, состав сборной России


Кубок Первого канала по хоккею 2021

Второй этап Еврохоккейтура, Кубок Первого канала по хоккею, пройдет с 16 по 19 декабря 2021 года в Москве на «ЦСКА- Арене». Турнир, в котором по традиции примут участие хоккеисты из России, Финляндии, Чехии и Швеции, является одним 
из этапов Еврохоккейтура 2021/2022.

Кроме российского этапа четыре сильнейшие сборные континента примут участие в «Кубке Карьяла», Шведских и Чешских играх.

Расписание матчей Кубка Первого канала 2021


16 декабря 2021, четверг
14:30 Финляндия - Чехия
19:30 Швеция - Россия

18 декабря 2021, суббота
11:00 Финляндия - Швеция
15:30 Россия - Чехия

19 декабря 2021, воскресенье
11:00 Чехия - Швеция
15:30 Россия - Финляндия

Положение команд в Еврохоккейтуре-2021/2022: Россия - 0 очков, Чехия - 0 очков, Финляндия - 0 очка, Швеция - 0 очков.

Состав сборной России по хоккею


Список хоккеистов, которые выступят на Кубке Первого канала, станет известен позднее.

Результаты сборной России на Кубке Первого канала 2020


На Кубке Первого канала в 2020 году сборная России одержала три победы и заняла первое место.

Россия - Швеция - 4:3 Б (0:0, 1:1, 2:2, 0:0, 1:0)
В основное время шайбы забросили Андрей Кузьменко, Никита Сошников (ЦСКА) и Вадим Шипачев («Динамо» М). Победный буллит на счету нападающего питерских армейцев Андрея Кузьменко.

Россия - Чехия - 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)
Дублем в матче отметился форвард ЦСКА Максим Мамин, остальные две шайбы провели форвард СКА Антон Бурдасов и Андрей Кузьменко.

Россия - Финляндия - 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
В составе сборной России отличились нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков (дубль), форвард ЦСКА Павел Карнаухов, Вадим Шипачев и Андрей Кузменко.

Как выступала сборная России на декабрьских турнирах


Сборная России на турнире в 21 веке

Сборная России 17 раз занимала первое место на традиционном декабрьском турнире (1992, 1993, 1994, 1995, 1999, 2000, 2004-2008, 2010, 2012, 2014, 2017, 2018, 2020), семь раз финишировала второй и пять раз становилась бронзовым призером. В 2015 году россияне впервые заняли последнее место на турнире.












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