Второй этап Еврохоккейтура, Кубок Первого канала по хоккею, пройдет с 16 по 19 декабря 2021 года в Москве на «ЦСКА- Арене». Турнир, в котором по традиции примут участие хоккеисты из России, Финляндии, Чехии и Швеции, является одним
из этапов Еврохоккейтура 2021/2022.
Кроме российского этапа четыре сильнейшие сборные континента примут участие в «Кубке Карьяла», Шведских и Чешских играх.
Расписание матчей Кубка Первого канала 2021
16 декабря 2021, четверг
14:30 Финляндия - Чехия
19:30 Швеция - Россия
18 декабря 2021, суббота
11:00 Финляндия - Швеция
15:30 Россия - Чехия
19 декабря 2021, воскресенье
11:00 Чехия - Швеция
15:30 Россия - Финляндия
Положение команд в Еврохоккейтуре-2021/2022: Россия - 0 очков, Чехия - 0 очков, Финляндия - 0 очка, Швеция - 0 очков.
Состав сборной России по хоккею
Список хоккеистов, которые выступят на Кубке Первого канала, станет известен позднее.
Результаты сборной России на Кубке Первого канала 2020
На Кубке Первого канала в 2020 году сборная России одержала три победы и заняла первое место.
Россия - Швеция - 4:3 Б (0:0, 1:1, 2:2, 0:0, 1:0)
В основное время шайбы забросили Андрей Кузьменко, Никита Сошников (ЦСКА) и Вадим Шипачев («Динамо» М). Победный буллит на счету нападающего питерских армейцев Андрея Кузьменко.
Россия - Чехия - 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)
Дублем в матче отметился форвард ЦСКА Максим Мамин, остальные две шайбы провели форвард СКА Антон Бурдасов и Андрей Кузьменко.
Россия - Финляндия - 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
В составе сборной России отличились нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков (дубль), форвард ЦСКА Павел Карнаухов, Вадим Шипачев и Андрей Кузменко.
Как выступала сборная России на декабрьских турнирах
Сборная России на турнире в 21 веке
Сборная России 17 раз занимала первое место на традиционном декабрьском турнире (1992, 1993, 1994, 1995, 1999, 2000, 2004-2008, 2010, 2012, 2014, 2017, 2018, 2020), семь раз финишировала второй и пять раз становилась бронзовым призером. В 2015 году россияне впервые заняли последнее место на турнире.