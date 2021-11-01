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Где купить билеты на хоккейный матч за Кубок I канала


Кубок Первого канала

В декабре текущего года мир хоккея ждет масштабное мероприятие — Кубок I канала. Проходит оно традиционно в Москве. Место проведения — ЦСКА Арена. На хоккейных матчах собираются жители и гости столицы РФ, а также граждане других государств. Билеты на мероприятие фанаты хоккея покупают заранее.

Конечно, на трибунах действуют некоторые ограничения в связи с COVID-19. В частности, каждому болельщику придется надеть маску, а при входе предъявить актуальный QR-код.

 

Где и когда купить билеты на матч


В этом году на ледовом поле расположенной по ул. Автозаводской, стр.23 арены встречаются команды Канады, конечно же игроки отечественной сборной, а также Финляндии, Чехии, Швеции. Билеты уже есть в продаже, вот только покупать их нужно с осторожностью.

Традиционно реализацией билетов на матч занимаются:

- кассы ледовой арены, где планируется проведение масштабного мероприятия;
- официальные сайты-агенты.

К сожалению, в сфере продаж билетов на хоккей мошенники активизируются задолго до старта продаж. Они создают практически идентичные официальным агентам сайты: разница закачается в 1-2 символах в названии, чтобы затем продавать фальшивые билеты.

Выбирать билеты на Кубок Первого канала 2021 в Москве в сети интернет очень удобно. В наличии места в разных секторах. В частности, для истинных фанатов и тех, кто стремится оказать команде России максимальную поддержку, рекомендованы места в 13 секторе.

Стоит ли приобретать билеты на матч у перекупов


Как было сказано выше, продажей билетов на хоккейные матчи, которые проходят в рамках Кубка I канала, занимаются только официальные представители. Если по каким-либо причинам вы планируете купить билеты на трибуны ледовой аренды у посредников, стоит понимать все риски такого решения.

Последствия приобретения билетов у перекупов могут быть от незначительных, когда болельщик попадает на трибуну, но его место оказывается уже занятым, до существенных. В последнем случае фанат просто несет финансовые потери и вообще не попадает на матч, поскольку не проходит с фальшивым билетом проверку при входе на стадион.

Проходящий в начале зимы в столице традиционный зимний турнир — уникальное мероприятие. Оно к тому же является заключительным этапом подготовки к Олимпиаде, которая запланирована на 2022г. Направляясь на скамью болельщиков, не забудьте о традиционной фанатской одежде с символикой любимой команды, а также растяжках с кричащими слоганами и другой атрибутике.












Где купить билеты на хоккейный матч за Кубок I канала

Кубок Первого канала

Купить билеты на Кубок I канала можно у официальных распространителей. В наличии места на хоккей в разных секторах.

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