Мир хоккея и футбола 2016 2017
Программа Матч ТВ
КХЛ| НХЛ| ЧМ по хоккею| Олимпиада| Футбол| Биатлон| Формула 1| Другие



Участники плей-офф Лиги Европы по футболу 2016/2017





Подошел к своему завершению групповой этап второго по значимости клубного европейского турнира.

По регламенту 48 команд были разделены на 12 групп (по четыре в каждой) и разыграли 24 путевки в весеннюю стадию Лиги Европы 2016/2017.

Напомним, в стадию плей-офф попадают не только команды, занявшие первые два места в своих группах Лиги Европы, но также восемь коллективов, занявших третьи места в Лиге чемпионов.

Список представителей Лиги чемпионов выглядит следующим образом: «Ростов» (Россия), «Лудогорец» (Болгария), «Бешикташ» (Турция), «Боруссия» М (Германия), «Тоттенхэм» (Англия), «Легия» (Польша), «Копенгаген» (Дания) и «Лион» (Франция).

24 участника, пробившихся в плей-офф из групповой стадии Лиги Европы: «Зенит», «Краснодар» (оба - Россия), «Андерлехт», «Генк», «Гент» (все - Бельгия), «Олимпиакос», ПАОК (оба - Греция), «Фенербахче», «Османлыспор» (оба - Турция), «Рома», «Фиорентина» (оба - Италия), «Атлетик», «Вильярреал», «Сельта» (все - Испания), «Аякс», «АЗ Алкмар» (оба - Голландия), «Сент-Этьен» (Франция), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Шахтер» (Украина), «Шальке-04» (Германия), АПОЭЛ (Кипр), «Спарта» (Чехия), «Астра» (Румыния), «Хапоэль» Б-Ш (Израиль).

Жеребьевка 1/16 финала пройдет 12 декабря в штаб-квартире УЕФА. Первые матчи намечены на 16 февраля, ответные - на 23 февраля 2017 года.

Перед жеребьевкой клубы поделят на «сеяных» и «несеяных». В первую попадут четыре лучшие команды из главного клубного турнира и победители групп Лиги Европы. Таким образом, из российских участников в число «сеяных» окажется только «Зенит», а «Ростов» и «Краснодар» окажутся во второй.

Поделиться:


8.12.2016 | Рубрика: Футбол
Теги: Лига Европы, Зенит, Краснодар, Ростов



Материалы по теме:

  • Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы по футболу 2016/2017
  • Участники плей-офф Лиги чемпионов по футболу 2016/2017
  • Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы
  • Лига Евпопы. 1/16 финала. «Локомотив» - «Фенербахче», «Краснодар» - «Спарта ...
  • «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы
    •













    Не пропустите:

    Билеты на футбол, хоккей, биатлон, бокс, теннис, баскетбол

    Билеты на футбол, хоккей, биатлон, бокс, теннис, баскетбол


    Поиск, бронирование и покупка билетов на различные спортивные мероприятия в России и за рубежом.

    Канадские хоккеисты проигрывают конкуренцию в НХЛ



    Впервые за всю историю Национальной хоккейной лиги канадцы не составляют в ней большинство игроков.

    Мастерство не прокуришь! Известные спортсмены, замеченные с сигарой



    Для большинства из спортсменов-курильщиков это просто вредная привычка, но лишь некоторые делают это с шиком, появляясь на лентах информагентств с сигарой во рту.

    5 самых интересных предметов, кидаемых на лед



    В списке предметов, кидаемых на лед: кепки, осьминоги на матчах «Детройта», плюшевые мишки, крысы на играх «Флориды» и даже скамейка.

    7 самых необычных футбольных полей



    Удивительные футбольные поля: построенное вокруг дуба, на небоскребе, на воде, на высоте 2000 метров, за Северным полярным кругом.









    Последние публикации:
    Img Ралли «Дакар-2017»
    Img Футбол. Кубок Африканских наций 2017. Расписание матчей
    Img Футбол. Суперкубок Италии. «Ювентус» - «Милан». 23 декабря 2016
    Img Вдали от дома и ТВ? Смотри футбол хоть на луне!
    Img Футбол. Бундеслига. «Бавария» - «РБ Лейпциг». 21 декабря 2016
    Img Кубок Стэнли 2017. Расписание матчей
    Img Кубок Первого канала по хоккею. Россия - Финляндия. 18 декабря 2016
    Img Чемпионат России по фигурному катанию 2016
    Img Кубок Первого канала по хоккею. Россия - Чехия. 16 декабря 2016
    Img Чемпионат мира по бобслею и скелетону 2017 в Сочи




    © 2007-2016 Спортивное обозрение - футбол, хоккей, биатлон 2016/2017. hockeyreview@mail.ru