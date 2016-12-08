Участники плей-офф Лиги Европы по футболу 2016/2017

Подошел к своему завершению групповой этап второго по значимости клубного европейского турнира.



По регламенту 48 команд были разделены на 12 групп (по четыре в каждой) и разыграли 24 путевки в весеннюю стадию Лиги Европы 2016/2017.



Напомним, в стадию плей-офф попадают не только команды, занявшие первые два места в своих группах Лиги Европы, но также восемь коллективов, занявших третьи места в Лиге чемпионов.



Список представителей Лиги чемпионов выглядит следующим образом: «Ростов» (Россия), «Лудогорец» (Болгария), «Бешикташ» (Турция), «Боруссия» М (Германия), «Тоттенхэм» (Англия), «Легия» (Польша), «Копенгаген» (Дания) и «Лион» (Франция).



24 участника, пробившихся в плей-офф из групповой стадии Лиги Европы: «Зенит», «Краснодар» (оба - Россия), «Андерлехт», «Генк», «Гент» (все - Бельгия), «Олимпиакос», ПАОК (оба - Греция), «Фенербахче», «Османлыспор» (оба - Турция), «Рома», «Фиорентина» (оба - Италия), «Атлетик», «Вильярреал», «Сельта» (все - Испания), «Аякс», «АЗ Алкмар» (оба - Голландия), «Сент-Этьен» (Франция), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Шахтер» (Украина), «Шальке-04» (Германия), АПОЭЛ (Кипр), «Спарта» (Чехия), «Астра» (Румыния), «Хапоэль» Б-Ш (Израиль).



Жеребьевка 1/16 финала пройдет 12 декабря в штаб-квартире УЕФА. Первые матчи намечены на 16 февраля, ответные - на 23 февраля 2017 года.



Перед жеребьевкой клубы поделят на «сеяных» и «несеяных». В первую попадут четыре лучшие команды из главного клубного турнира и победители групп Лиги Европы. Таким образом, из российских участников в число «сеяных» окажется только «Зенит», а «Ростов» и «Краснодар» окажутся во второй.