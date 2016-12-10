Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу 2016/2017

В понедельник, 12 декабря, в штаб-квартире УЕФА пройдет жеребьевка первого раунда плей-офф футбольной Лиги чемпионов сезона 2016/2017.



Перед жеребьевкой 16 сильнейших клубов по итогам группового этапа разделили на «сеяных» и «несеяных». В первой оказались победители групп, во вторую попали команды, занявшие вторые места.



В число «сеяных» попали два представителя английского футбола («Арсенал», «Лестер»). Команда Клаудио Раньери стала первым в истории ЛЧ дебютантом, занявшим первое место в группе.



Компанию англичанам составили по два представителя Примеры («Барселона», «Атлетико») и Серии А («Наполи», «Ювентус»). Оставшиеся два места в первой корзине заняли дортмундская «Боруссия» и «Монако».



В число «несеяных» попали по две команды из Германии («Бавария», «Байер»), Португалии («Порту», «Бенфика») и Испании («Севилья», «Реал»). К ним также примкнули «Манчестер Сити» и «ПСЖ».



Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов начнется в 14:00 по московскому времени и будет показана на телеканале «Матч ТВ».



Первые матчи 1/8 финала состоятся 14-15 и 21-22 февраля, ответные - 7-8 и 14-15 марта будущего года.



Напомним, минувшей весной «Ювентус» в первом раунде встречался с мюнхенским клубом и уступил по сумме двух матчей (2:2, 2:4 д.в.). Есть вероятность, что в 1/8 финала эти команды встретятся вновь.



Итоги жеребьевки: «Манчестер Сити» - «Монако», «Реал» - «Наполи», «Бенфика» - «Боруссия» Д, «Бавария» - «Арсенал», «Порту» - «Ювентус», «Байер» - «Атлетико», «ПСЖ» - «Барселона», «Севилья» - «Лестер».