Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы по футболу 2016/2017

Три российсие команды, «Ростов», «Зенит» и «Краснодар», примут участие в 1/16 Лиги Европы по футболу сезона 2016/2017.



Жеребьевка второго по значимости европейского клубного турнира начнется 12 декабря в 15:00 по московскому времени и будет показана по телеканалу «Матч ТВ».



В плей-офф ЛЕ вышли по две первые команды из 12 групп по итогам первого этапа, и восемь коллективов, занявших третьи места в Лиге чемпионов.



По регламенту в 1/16 не смогут встретиться те, кто на осеннем этапе выступал в одной группе, а также представители одной и той же страны. Также российские клубы не смогут встретится с украинскими командами.



«Зенит» оказался в числе «сеяных» и имеет больше шансов получить более слабого соперника в первом раунде плей-офф. Из второй корзины неудобными соперниками могут стать «Манчестер Юнайтед», «Вильярреал», «Атлетик» и менхенгладбахская «Боруссия». Другие клубы питерсцы обязаны проходить.



«Ростову» и «Краснодару» повезло меньше, неудобными могут оказаться «Рома», «Фиорентина», «Тоттенхэм», «Шальке», «Фенербахче» или «Бешикташ».



Первые матчи 1/16 финала намечены на 16 февраля, ответные сотоятся 23 февраля 2017 года.



Напомним, год назад оба российских клуба, «Краснодар» и «Локомотив», в 1/16 финала уступили по сумме двух матчей, соответственно, «Спарте» и «Фенербахче».



Итоги жеребьевки для российских команд: «Зенит» встретится с «Андерлехтом», «Ростов» сыграет с пражской «Спартой», а «Краснодар» поборется с «Фенербахче». Первый матч питерцы проведут на выезде, две другие российские команды - дома.



Другие пары: «Атлетик» - АПОЭЛ, «Легия» - «Аякс», «Астра» - «Генк», «МЮ» - «Сент-Этьен», «Вильяреал» - «Рома», «Лудогорец» - «Копенгаген», «Сельта» - «Шахтер», «Олимпиакос» - «Османлыспор», «Гент» - «Тоттенхэм», «Боруссия» М - «Фиорентина», «АЗ Алкмар» - «Лион», «Хапоэль» Б-Ш - «Бешикташ», ПАОК - «Шальке-04».