Мир хоккея и футбола 2016 2017
Программа Матч ТВ
КХЛ| НХЛ| ЧМ по хоккею| Олимпиада| Футбол| Биатлон| Формула 1| Другие



Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы по футболу 2016/2017





Три российсие команды, «Ростов», «Зенит» и «Краснодар», примут участие в 1/16 Лиги Европы по футболу сезона 2016/2017.

Жеребьевка второго по значимости европейского клубного турнира начнется 12 декабря в 15:00 по московскому времени и будет показана по телеканалу «Матч ТВ».

В плей-офф ЛЕ вышли по две первые команды из 12 групп по итогам первого этапа, и восемь коллективов, занявших третьи места в Лиге чемпионов.

По регламенту в 1/16 не смогут встретиться те, кто на осеннем этапе выступал в одной группе, а также представители одной и той же страны. Также российские клубы не смогут встретится с украинскими командами.

«Зенит» оказался в числе «сеяных» и имеет больше шансов получить более слабого соперника в первом раунде плей-офф. Из второй корзины неудобными соперниками могут стать «Манчестер Юнайтед», «Вильярреал», «Атлетик» и менхенгладбахская «Боруссия». Другие клубы питерсцы обязаны проходить.

«Ростову» и «Краснодару» повезло меньше, неудобными могут оказаться «Рома», «Фиорентина», «Тоттенхэм», «Шальке», «Фенербахче» или «Бешикташ».

Первые матчи 1/16 финала намечены на 16 февраля, ответные сотоятся 23 февраля 2017 года.

Напомним, год назад оба российских клуба, «Краснодар» и «Локомотив», в 1/16 финала уступили по сумме двух матчей, соответственно, «Спарте» и «Фенербахче».

Итоги жеребьевки для российских команд: «Зенит» встретится с «Андерлехтом», «Ростов» сыграет с пражской «Спартой», а «Краснодар» поборется с «Фенербахче». Первый матч питерцы проведут на выезде, две другие российские команды - дома.

Другие пары: «Атлетик» - АПОЭЛ, «Легия» - «Аякс», «Астра» - «Генк», «МЮ» - «Сент-Этьен», «Вильяреал» - «Рома», «Лудогорец» - «Копенгаген», «Сельта» - «Шахтер», «Олимпиакос» - «Османлыспор», «Гент» - «Тоттенхэм», «Боруссия» М - «Фиорентина», «АЗ Алкмар» - «Лион», «Хапоэль» Б-Ш - «Бешикташ», ПАОК - «Шальке-04».

Поделиться:


10.12.2016 | Рубрика: Футбол
Теги: Лига Европы, Зенит, Краснодар, Ростов



Материалы по теме:

  • Участники плей-офф Лиги Европы по футболу 2016/2017
  • Лига Евпопы. 1/16 финала. «Локомотив» - «Фенербахче», «Краснодар» - «Спарта ...
  • Участники плей-офф Лиги чемпионов по футболу 2016/2017
  • Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы
  • «Ростов» сыграет с «Андерлехтом» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпион ...
    •













    Не пропустите:

    Билеты на футбол, хоккей, биатлон, бокс, теннис, баскетбол

    Билеты на футбол, хоккей, биатлон, бокс, теннис, баскетбол


    Поиск, бронирование и покупка билетов на различные спортивные мероприятия в России и за рубежом.

    Канадские хоккеисты проигрывают конкуренцию в НХЛ



    Впервые за всю историю Национальной хоккейной лиги канадцы не составляют в ней большинство игроков.

    Мастерство не прокуришь! Известные спортсмены, замеченные с сигарой



    Для большинства из спортсменов-курильщиков это просто вредная привычка, но лишь некоторые делают это с шиком, появляясь на лентах информагентств с сигарой во рту.

    5 самых интересных предметов, кидаемых на лед



    В списке предметов, кидаемых на лед: кепки, осьминоги на матчах «Детройта», плюшевые мишки, крысы на играх «Флориды» и даже скамейка.

    7 самых необычных футбольных полей



    Удивительные футбольные поля: построенное вокруг дуба, на небоскребе, на воде, на высоте 2000 метров, за Северным полярным кругом.









    Последние публикации:
    Img Ралли «Дакар-2017»
    Img Футбол. Кубок Африканских наций 2017. Расписание матчей
    Img Футбол. Суперкубок Италии. «Ювентус» - «Милан». 23 декабря 2016
    Img Вдали от дома и ТВ? Смотри футбол хоть на луне!
    Img Футбол. Бундеслига. «Бавария» - «РБ Лейпциг». 21 декабря 2016
    Img Кубок Стэнли 2017. Расписание матчей
    Img Кубок Первого канала по хоккею. Россия - Финляндия. 18 декабря 2016
    Img Чемпионат России по фигурному катанию 2016
    Img Кубок Первого канала по хоккею. Россия - Чехия. 16 декабря 2016
    Img Чемпионат мира по бобслею и скелетону 2017 в Сочи




    © 2007-2016 Спортивное обозрение - футбол, хоккей, биатлон 2016/2017. hockeyreview@mail.ru