Криштиану Роналду стал обладателем «Золотого мяча» 2016 года

В понедельник, 12 декабря, авторитетное французское издание France Football назвало обладателя «Золотого мяча» 2016 года.



Лауреат по традиции определяется путем опроса ведущих европейских журналистов с 1956 года. Представители СМИ называют тройку лучших по их мнению футболистов в уходящем году. Шесть лет подряд, с 2010 по 2015 годы, владельцы издания делегировали эксклюзивное право вручения «Золотого мяча» Международной федерации футбола, однако в сентябре этого года ФИФА прекратила партнерство с журналом.



В конце октября издание опубликовало имена 30 футболистов, которые претендуют на награду.



Обладателем почетного приза стал форвард «Реала» Криштиану Роналду. 31-летний нападающий в этом году с командой выиграл Лигу чемпионов и со сборной Португалии одержал победу на чемпионате Европы.



Роналду выиграл четвертый «Золотой мяч» в карьере, ранее он становился лучшим в 2008, 2013 и 2014 годах. Португалец не присутствовал на церемонии вручения премии, так как улетел со своей командой в Японию на клубный чемпионат мира.