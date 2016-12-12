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Криштиану Роналду стал обладателем «Золотого мяча» 2016 года





В понедельник, 12 декабря, авторитетное французское издание France Football назвало обладателя «Золотого мяча» 2016 года.

Лауреат по традиции определяется путем опроса ведущих европейских журналистов с 1956 года. Представители СМИ называют тройку лучших по их мнению футболистов в уходящем году. Шесть лет подряд, с 2010 по 2015 годы, владельцы издания делегировали эксклюзивное право вручения «Золотого мяча» Международной федерации футбола, однако в сентябре этого года ФИФА прекратила партнерство с журналом.

В конце октября издание опубликовало имена 30 футболистов, которые претендуют на награду.

Обладателем почетного приза стал форвард «Реала» Криштиану Роналду. 31-летний нападающий в этом году с командой выиграл Лигу чемпионов и со сборной Португалии одержал победу на чемпионате Европы.

Роналду выиграл четвертый «Золотой мяч» в карьере, ранее он становился лучшим в 2008, 2013 и 2014 годах. Португалец не присутствовал на церемонии вручения премии, так как улетел со своей командой в Японию на клубный чемпионат мира.

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12.12.2016 | Рубрика: Футбол
Теги: Золотой мяч, Криштиану Роналду, Реал, сборная Португалии



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