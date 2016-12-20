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Футбол. Бундеслига. «Бавария» - «РБ Лейпциг». 21 декабря 2016





В центральном матче 16-го тура чемпионата Германии по футболу состоится главое противостояние всей осенней части турнира. Мюнхенская «Бавария» будет принимать на своем поле «РБ Лейпциг».

Обе команды после 15 игр набрали по 36 очков и возглавляют турнирную таблицу. Отметим, что отрыв от идущей на третьем месте «Герты» составляет девять очков.

Если лидерство мюнхенской команды не вызывает ни у кого удивления, то взлет «Лейпцига», принадлежащего концерну «Ред Булл», для многих стал сюрпризом. Ничего удивительного, ведь еще год назад команда из крупнейшего города Саксонии выступала в Первой Бундеслиге.

Интересные факты

- В этом сезоне «Бавария» не потерпела ни одного поражения на своем поле, одержав шесть побед и два раза сыграв вничью (с «Хоффенхаймом» и «Кельном»).

- «РБ Лейпциг» на старте сезона выдал 13-матчевую беспроигрышную серию. Единственное поражение команда потерпела в матче с «Ингольштадтом», в котором до нынешнего лета работал главный тренер «быков» Ральф Хазенхюттль.

- Аббревиатура «RB» в названии команды означает Rasenballsport (игра с мячом на траве), а не Red Bull, как многие считают.

Игра начнется 21 декабря в 22:00 по московскому времени. Зрители могут увидеть противостояние двух лучших на данный момент немецких клубов на общедоступном телеканале «Матч ТВ».

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20.12.2016 | Рубрика: Футбол
Теги: Бавария, Бундеслига, РБ Лейпциг



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