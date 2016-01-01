Футбол. Суперкубок Италии. «Ювентус» - «Милан». 23 декабря 2016

В матче за Суперкубок Италии чемпион и обладатель Кубка страны «Ювентус» встретится в Катаре с финалистом Кубка «Миланом». Встреча по уже устоявшейся традиции пройдет за пределами Апеннинского полуострова. Ранее Суперкубок проводили и в Китае, и в США, и в Ливии, и в той же Дохе.



После 17-ти туров «Ювентус» уверенно лидирует в Серии А, имея в активе 42 очка. Команда одержала 14 побед при трех поражениях. «Милан» набрал 33 очка и занимает пятую строчку в таблице. В последних двух матчах красно-черные проиграли «Роме» (0:1) и сыграли вничью с «Аталантой» (1:1).



В этом сезоне «Ювентус» и «Милан» встречались между собой три раза. В финале Кубка Италии туринцы одержали победу со счетом 1:0, а чемпионате поделили с соперником очки (2:1 в Милане 9 апреля и 0:1 также в гостях 22 октября)



Интересные факты



- «Ювентус» и «Милан» являются рекордсменами по победам в турнире, который проводится с 1988 года. Туринцы побеждали в Кубке семь раз, «Милан» шесть раз праздновал успех.



- Чемпион Италии становился победителем Суперкубка 21 раз. И только в семи попытках сильнее оказывался обладатель Кубка страны.



- Два года назад власти Катара заплатили за возможность провести Суперкубок шесть миллионов евро. Один миллион забрала себе итальянская федерация, остальные средства поделили поровну участники матча.



Игра начнется 23 декабря в 19:30 по московскому времени. Любители итальянского футбола смогут посмотреть матч в прямой трансляции на спортивном канале «Матч ТВ».