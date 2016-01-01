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Футбол. Суперкубок Италии. «Ювентус» - «Милан». 23 декабря 2016





В матче за Суперкубок Италии чемпион и обладатель Кубка страны «Ювентус» встретится в Катаре с финалистом Кубка «Миланом». Встреча по уже устоявшейся традиции пройдет за пределами Апеннинского полуострова. Ранее Суперкубок проводили и в Китае, и в США, и в Ливии, и в той же Дохе.

После 17-ти туров «Ювентус» уверенно лидирует в Серии А, имея в активе 42 очка. Команда одержала 14 побед при трех поражениях. «Милан» набрал 33 очка и занимает пятую строчку в таблице. В последних двух матчах красно-черные проиграли «Роме» (0:1) и сыграли вничью с «Аталантой» (1:1).

В этом сезоне «Ювентус» и «Милан» встречались между собой три раза. В финале Кубка Италии туринцы одержали победу со счетом 1:0, а чемпионате поделили с соперником очки (2:1 в Милане 9 апреля и 0:1 также в гостях 22 октября)

Интересные факты

- «Ювентус» и «Милан» являются рекордсменами по победам в турнире, который проводится с 1988 года. Туринцы побеждали в Кубке семь раз, «Милан» шесть раз праздновал успех.

- Чемпион Италии становился победителем Суперкубка 21 раз. И только в семи попытках сильнее оказывался обладатель Кубка страны.

- Два года назад власти Катара заплатили за возможность провести Суперкубок шесть миллионов евро. Один миллион забрала себе итальянская федерация, остальные средства поделили поровну участники матча.

Игра начнется 23 декабря в 19:30 по московскому времени. Любители итальянского футбола смогут посмотреть матч в прямой трансляции на спортивном канале «Матч ТВ».

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Вчера, 17:42 | Рубрика: Футбол
Теги: Суперкубок Италии, Ювентус, Милан



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