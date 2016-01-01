Футбол. Кубок Африканских наций 2017. Расписание матчей







Кубок Африканских наций по футболу, первый розыгрыш которого состоялся в 1957 году, пройдет с 14 января по 5 февраля 2017 года в Габоне.



В турнире принимают участие 16 сильнейших команд Черного континента, разбитые на четыре группы. В группе A выступят Габон, Буркина-Фасо, Камерун и Гвинея-Бисау. В группу B попали сборные следующих стран: Алжир, Тунис, Сенегал, Зимбабве.



Сборная Кот-д’Ивуара, победитель чемпионата двухлетней давности, сыграет в группе C с командами ДР Конго, Марокко и Того. В группу D жребий свел сборные Ганы, Мали, Египта и Уганды.



Наибольшее количество титулов - у сборной Египта. Команда этой страны семь раз становилась обладателем почетного трофея.



Победитель Кубка Африканских наций станет восьмым участником Кубка конфедераций, розыгрыш которого пройдет летом 2017 года в России.



Кубок Африканских наций 2017 - расписание матчей:



Первые матчи, которые пройдут с 14 по 21 января, будут начинаться в 19:00 по московскому времени, вторые - в 22:00. Последние игры в группах (22-25 января) будут проходить в одно время (22:00).



14 января 2017 г., суббота

Габон - Гвинея-Бисау

Буркина-Фасо - Камерун



Интересный факт

Лучшим бомбардиром турнира за все время его проведения является форвард Камеруна Самюэль Это'о (18 мячей).



15 января 2017 г., воскресенье

Алжир - Зимбабве

Тунис - Сенегал



16 января 2017 г., понедельник

Кот-д’Ивуар - Того

ДР Конго - Марокко



Интересный факт

В финале прошлого Кубка сборные Кот-д’Ивуара и Ганы 22 раза пробивали послематчевые пенальти. Сильнее оказались «слоны», одержавшие победу благодаря точному удару своего голкипера (9:8).



17 января 2017 г., вторник

Гана - Уганда

Мали - Египет



Интересный факт

Сборная Египта становилась победителем три раза подряд (2006, 2008, 2010), а затем трижды оступалась в отборочных раундах.



18 января 2017 г., среда

Габон - Буркина-Фасо

Камерун - Гвинея-Бисау



19 января 2017 г., четверг

Алжир - Тунис

Сенегал - Зимбабве



20 января 2017 г., пятница

Кот-д’Ивуар - ДР Конго

Марокко - Того



21 января 2017 г., суббота

Гана - Мали

Египет - Уганда



Интересный факт

Сборная Ганы является рекордсменом Кубка по количеству участий в решающих матчах. Девять раз футболисты этой страны доходили до финала и только четыре раза становились победителями Кубка африканских наций.



22 января 2017 г., воскресенье

Гвинея-Бисау - Буркина-Фасо

Камерун - Габон



23 января 2017 г., понедельник

Зимбабве - Тунис

Сенегал - Алжир



24 января 2017 г., вторник

Марокко - Кот-д’Ивуар

Того - ДР Конго



25 января 2017 г., среда

Египет - Гана

Уганда - Мали



В четвертьфинал Кубка Африки выходят по две лучшие команды из каждой группы. Матчи первого раунда плей-офф пройдут 28 и 29 января. В первый день встретятся: 1-я команда группы А со 2-й командой группы В (19:00) и 1-я команда группы В со 2-й командой группы А (22:00). На следующий день пройдут два матча 1/4 финала с участием сильнейших сборных из двух других групп (С1 - с D2, а C2 - с D1).



Полуфинальные поединки состоятся 1 и 2 февраля (22:00). Матч за 3-е место начнется 4 февраля (22:00), а финальный поединок состоится в столице Габона Либревиле в 22:00 по московскому времени.



Поделиться:





Вчера, 23:07 | Рубрика: Футбол

Теги: Кубок Африканских наций







Материалы по теме:



Молодежный чемпионат мира по хоккею МЧМ 2017. Расписание матчей Кубок конфедераций 2017. Расписание матчей Футбол. Лига чемпионов УЕФА-2016/17: расписание матчей Биатлон: Кубок мира 2016/2017. Расписание этапов Биатлон. Кубок Мира 2016/2017. Состав сборной России



