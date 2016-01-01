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Футбол. Кубок Африканских наций 2017. Расписание матчей
Кубок Африканских наций по футболу, первый розыгрыш которого состоялся в 1957 году, пройдет с 14 января по 5 февраля 2017 года в Габоне.
В турнире принимают участие 16 сильнейших команд Черного континента, разбитые на четыре группы. В группе A выступят Габон, Буркина-Фасо, Камерун и Гвинея-Бисау. В группу B попали сборные следующих стран: Алжир, Тунис, Сенегал, Зимбабве.
Сборная Кот-д’Ивуара, победитель чемпионата двухлетней давности, сыграет в группе C с командами ДР Конго, Марокко и Того. В группу D жребий свел сборные Ганы, Мали, Египта и Уганды.
Наибольшее количество титулов - у сборной Египта. Команда этой страны семь раз становилась обладателем почетного трофея.
Победитель Кубка Африканских наций станет восьмым участником Кубка конфедераций, розыгрыш которого пройдет летом 2017 года в России.
Кубок Африканских наций 2017 - расписание матчей:
Первые матчи, которые пройдут с 14 по 21 января, будут начинаться в 19:00 по московскому времени, вторые - в 22:00. Последние игры в группах (22-25 января) будут проходить в одно время (22:00).
14 января 2017 г., суббота
Габон - Гвинея-Бисау
Буркина-Фасо - Камерун
Интересный факт
Лучшим бомбардиром турнира за все время его проведения является форвард Камеруна Самюэль Это'о (18 мячей).
15 января 2017 г., воскресенье
Алжир - Зимбабве
Тунис - Сенегал
16 января 2017 г., понедельник
Кот-д’Ивуар - Того
ДР Конго - Марокко
Интересный факт
В финале прошлого Кубка сборные Кот-д’Ивуара и Ганы 22 раза пробивали послематчевые пенальти. Сильнее оказались «слоны», одержавшие победу благодаря точному удару своего голкипера (9:8).
17 января 2017 г., вторник
Гана - Уганда
Мали - Египет
Интересный факт
Сборная Египта становилась победителем три раза подряд (2006, 2008, 2010), а затем трижды оступалась в отборочных раундах.
18 января 2017 г., среда
Габон - Буркина-Фасо
Камерун - Гвинея-Бисау
19 января 2017 г., четверг
Алжир - Тунис
Сенегал - Зимбабве
20 января 2017 г., пятница
Кот-д’Ивуар - ДР Конго
Марокко - Того
21 января 2017 г., суббота
Гана - Мали
Египет - Уганда
Интересный факт
Сборная Ганы является рекордсменом Кубка по количеству участий в решающих матчах. Девять раз футболисты этой страны доходили до финала и только четыре раза становились победителями Кубка африканских наций.
22 января 2017 г., воскресенье
Гвинея-Бисау - Буркина-Фасо
Камерун - Габон
23 января 2017 г., понедельник
Зимбабве - Тунис
Сенегал - Алжир
24 января 2017 г., вторник
Марокко - Кот-д’Ивуар
Того - ДР Конго
25 января 2017 г., среда
Египет - Гана
Уганда - Мали
В четвертьфинал Кубка Африки выходят по две лучшие команды из каждой группы. Матчи первого раунда плей-офф пройдут 28 и 29 января. В первый день встретятся: 1-я команда группы А со 2-й командой группы В (19:00) и 1-я команда группы В со 2-й командой группы А (22:00). На следующий день пройдут два матча 1/4 финала с участием сильнейших сборных из двух других групп (С1 - с D2, а C2 - с D1).
Полуфинальные поединки состоятся 1 и 2 февраля (22:00). Матч за 3-е место начнется 4 февраля (22:00), а финальный поединок состоится в столице Габона Либревиле в 22:00 по московскому времени.
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Вчера, 23:07 | Рубрика: Футбол
Теги: Кубок Африканских наций
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