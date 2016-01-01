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Футбол. Кубок Африканских наций 2017. Расписание матчей





Кубок Африканских наций по футболу, первый розыгрыш которого состоялся в 1957 году, пройдет с 14 января по 5 февраля 2017 года в Габоне.

В турнире принимают участие 16 сильнейших команд Черного континента, разбитые на четыре группы. В группе A выступят Габон, Буркина-Фасо, Камерун и Гвинея-Бисау. В группу B попали сборные следующих стран: Алжир, Тунис, Сенегал, Зимбабве.

Сборная Кот-д’Ивуара, победитель чемпионата двухлетней давности, сыграет в группе C с командами ДР Конго, Марокко и Того. В группу D жребий свел сборные Ганы, Мали, Египта и Уганды.

Наибольшее количество титулов - у сборной Египта. Команда этой страны семь раз становилась обладателем почетного трофея.

Победитель Кубка Африканских наций станет восьмым участником Кубка конфедераций, розыгрыш которого пройдет летом 2017 года в России.

Кубок Африканских наций 2017 - расписание матчей:

Первые матчи, которые пройдут с 14 по 21 января, будут начинаться в 19:00 по московскому времени, вторые - в 22:00. Последние игры в группах (22-25 января) будут проходить в одно время (22:00).

14 января 2017 г., суббота
Габон - Гвинея-Бисау
Буркина-Фасо - Камерун

Интересный факт
Лучшим бомбардиром турнира за все время его проведения является форвард Камеруна Самюэль Это'о (18 мячей).

15 января 2017 г., воскресенье
Алжир - Зимбабве
Тунис - Сенегал

16 января 2017 г., понедельник
Кот-д’Ивуар - Того
ДР Конго - Марокко

Интересный факт
В финале прошлого Кубка сборные Кот-д’Ивуара и Ганы 22 раза пробивали послематчевые пенальти. Сильнее оказались «слоны», одержавшие победу благодаря точному удару своего голкипера (9:8).

17 января 2017 г., вторник
Гана - Уганда
Мали - Египет

Интересный факт
Сборная Египта становилась победителем три раза подряд (2006, 2008, 2010), а затем трижды оступалась в отборочных раундах.

18 января 2017 г., среда
Габон - Буркина-Фасо
Камерун - Гвинея-Бисау

19 января 2017 г., четверг
Алжир - Тунис
Сенегал - Зимбабве

20 января 2017 г., пятница
Кот-д’Ивуар - ДР Конго
Марокко - Того

21 января 2017 г., суббота
Гана - Мали
Египет - Уганда

Интересный факт
Сборная Ганы является рекордсменом Кубка по количеству участий в решающих матчах. Девять раз футболисты этой страны доходили до финала и только четыре раза становились победителями Кубка африканских наций.

22 января 2017 г., воскресенье
Гвинея-Бисау - Буркина-Фасо
Камерун - Габон

23 января 2017 г., понедельник
Зимбабве - Тунис
Сенегал - Алжир

24 января 2017 г., вторник
Марокко - Кот-д’Ивуар
Того - ДР Конго

25 января 2017 г., среда
Египет - Гана
Уганда - Мали

В четвертьфинал Кубка Африки выходят по две лучшие команды из каждой группы. Матчи первого раунда плей-офф пройдут 28 и 29 января. В первый день встретятся: 1-я команда группы А со 2-й командой группы В (19:00) и 1-я команда группы В со 2-й командой группы А (22:00). На следующий день пройдут два матча 1/4 финала с участием сильнейших сборных из двух других групп (С1 - с D2, а C2 - с D1).

Полуфинальные поединки состоятся 1 и 2 февраля (22:00). Матч за 3-е место начнется 4 февраля (22:00), а финальный поединок состоится в столице Габона Либревиле в 22:00 по московскому времени.

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Вчера, 23:07 | Рубрика: Футбол
Теги: Кубок Африканских наций



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