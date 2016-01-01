Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Манчестер Сити». 31 декабря 2016

В центральном матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Сити». Встреча начнется 31 декабря в 20:30 по московскому времени и будет показана в прямом эфире на спортивном телеканале «Матч ТВ».



Как дела в чемпионате



«Ливерпуль» после 18 игр набрал 40 очков (12 побед, 4 ничьи и 2 поражения) и занимает вторую строчку в турнирной таблице, уступая лидирующему «Челси» шесть очков. За год «мерсисайдцы» заметно улучшили свои показатели, в сезоне 2015/2016 команда набрала за такой же отрезок 27 очков.



«Манчестер Сити» отстает от «Ливерпуля» на одно очко и идет в чемпионате на третьем месте.



Расписание матчей чемпионата Англии по футболу в сезоне 2016/2017.



Игры между командами в прошлом сезоне



В сезоне 2015/2016 «Ливерпуль» дважды обыграл «Манчестер Сити» в чемпионате. В 13-м туре «красные» одержали победу в гостях со счетом 4:1 (Эльяким Мангала, Филиппе Коутиньо, Роберто Фирмино - Серхио Агуэро), а в начале марта переиграли «горожан» дома со счетом 3:0 (Адам Лаллана, Джеймс Милнер, Роберто Фирмино).



Составы команд



Состав «Ливерпуля» в матче со «Сток Сити»: Миньоле, Клайн, Клаван, Ловрен, Милнер, Хендерсон, Лаллана (Эмре Джан, 69), Вайналдум, Мане, Ориги (Старридж, 70), Роберту Фирмину (Альберто Морено, 79).



Состав «Манчестер Сити» в матче с «Халл Сити»: Браво, Санья, Отаменди, Стоунс (Коларов, 18), Клиши, Стерлинг, Туре, Фернандинью, Де Брейне, Сильва (Фернанду Режес, 87), Нолито (Ихеаначо, 57).