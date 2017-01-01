ФИФА расширила число участниц чемпионата мира до 48 команд

Международная федерация футбола приняла решение увеличить число участников чемпионата мира по футболу до 48 команд. Напомним, на сегодняшний день путевки в финальную часть мирового первенства получают 32 сильнейшие сборные планеты.



Изменения вступят в силу при отборе к чемпионату мира 2026 года, на проведение которого претендуют Канада, Новая Зеландия, а также по совместной заявке Китай и Индия, Боливия, Парагвай, Перу и Эквадор. На чемпионате мира 2022 года в Катаре число команд может возрасти до 40.



Весной 2017 года планируется обсудить вопрос о количестве команд от каждого континента. Представителям Европы может достаться 16 мест (вместо нынешних 13,5). Африка претендует на 9,5 мест (5), Азия - на 8,5 мест (5), Южная Америка - на 6,5 мест (4,5), Северная и Центральная Америка - на 6,5 мест (3,5), Океания - на 1 место (0,5).



Увеличении команд в финальных турнирах чемпионатов мира было одной из главных предвыборных целей нового главы ФИФА Джанни Инфантино. Неудивительно, что в руководстве организации данная инициатива была встречена в целом положительно. Увеличении числа команд - участниц финальной части должно принести организации дополнительные 640 миллионов долларов. Чего нельзя сказать о простых любителях футбола. Как показывают многочисленные опросы, почти 80 процентов из них выступают или за сохранение 32 команд в финальных турнирах, или за их сокращение.