Мир хоккея и футбола 2016 2017
Программа Матч ТВ
КХЛ| НХЛ| ЧМ по хоккею| Олимпиада| Футбол| Биатлон| Формула 1| Другие



Криштиану Роналду признан лучшим футболистом 2016 года по версии ФИФА





Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду признан лучшим игроком 2016 года по версии Международной федерации футбола. Гламурный футболист не изменил своим принципам и прибыл на церемонию с очередной пассией. На этот раз в сопровождении не блещющей красотой модели Джорджины Родригес.

Второе место по результатам опроса тренеров и капитанов сборных, а также журналистов стал... Конечно, Месси. Без присутствия этой распиаренной парочки не обходится ни одна из последних церемоний. Аргентинец не прибыл на банкет, не в силах пережить двойной удар по самолюбию. Напомним, в декабре France Football также назвал Роналду лучшим игроком года.

В итоге португалец получил 34,4% голосов, аргентинец - 26,42%. Третьим стал Антуан Гризманн, у которого- 7,53% голосов.

Два заклятых врага, как и ожидалось, при заполнении анкеты проигнорировали друг друга. Капитан сборной Португалии проголосовал за Бэйла, Модрича и Рамоса (все - «Реал»), а Месси включил в тройку лучших Суареса, Неймара и Иньесту (все - «Барселона»).

И напоследок о том, как голосовали представители сборной России. Черчесов отметил игру Роналду, Месси и Буффона, а Акинфеев поставил в тройку лучших Месси, Роналду и Бэйла.

Да, чуть не забыл. Лучшим тренером года стал Клаудио Раньери, чей «Лестер» набрал в нынешнем сезоне 35 процентов очков и занимает 15-е месте в турнирной таблице. Наставник «Реала» Зинедин Зидан и главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш заняли второе и третье места.

Поделиться:


Вчера, 23:26
Теги: ФИФА, Криштиану Роналду, Лионель Месси, Антуан Гризманн, Клаудио Раньери



Материалы по теме:

  • Лионель Месси признан лучшим плеймейкером 2015 года
  • Все обладатели «Золотого мяча» ФИФА
  • Криштиану Роналду: «Я вошел в историю футбола. Я - легенда»
  • Криштиану Роналду стал обладателем «Золотого мяча» 2016 года
  • Лионель Месси выиграл 5-й «Золотой мяч» в карьере
    •













    Не пропустите:

    Билеты на футбол, хоккей, биатлон, бокс, теннис, баскетбол

    Билеты на футбол, хоккей, биатлон, бокс, теннис, баскетбол


    Поиск, бронирование и покупка билетов на различные спортивные мероприятия в России и за рубежом.

    Самые высокие баскетболисты в истории НБА



    Самые высокие баскетболисты, выступавшие в НБА - Мануте Бол из Судана и Георге Мурешан из Румынии.

    Овечкин при помощи Кузнецова перелез через забор, чтобы успеть на матч

    Александр Овечкин перелезает через забор

    В деревне, в которой проживает хоккеист, из-за непогоды отключилось электричество. Неудивительно, что в доме пришлось зажигать свечи, а автоматические ворота при въезде на территорию перестали открываться.

    Российские спортсмены, засветившиеся в рекламе



    Доходы известных спортсменов складываются не только из сумм, прописанных в контрактах. Бывает и так, что у некоторых из них гонорары от участия в рекламных кампаниях различных фирм превышают основной заработок.

    10 самых титулованных гонщиков «Формулы-1»



    Британский пилот Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», стал трехкратным чемпионом мира и вошел в десятку самых титулованных гонщиков «Формулы-1».









    Последние публикации:
    Img Криштиану Роналду признан лучшим футболистом 2016 года по версии ФИФА
    Img Кубок мира по биатлону. 5-й этап. Рупольдинг. 11-15 января 2017
    Img ФИФА расширила число участниц чемпионата мира до 48 команд
    Img Кубок мира по биатлону. 4-й этап. Оберхоф. 5-8 января 2017
    Img МЧМ-2017. Канада сыграет в финале с США, Россия поборется за бронзу
    Img Молодежный чемпионат мира по хоккею. Россия - США. 4 января 2017
    Img МЧМ-2017. Россия в 1/2 финала сыграет с США
    Img НХЛ. Зимняя классика 2017. «Сент-Луис» - «Чикаго»
    Img МЧМ-2017. Россия в 1/4 финала сыграет с Данией
    Img НХЛ. Столетняя классика. «Торонто» - «Детройт». 1 января 2017




    © 2007-2017 Спортивное обозрение - футбол, хоккей, формула 1, биатлон. hockeyreview@mail.ru