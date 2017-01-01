Криштиану Роналду признан лучшим футболистом 2016 года по версии ФИФА

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду признан лучшим игроком 2016 года по версии Международной федерации футбола. Гламурный футболист не изменил своим принципам и прибыл на церемонию с очередной пассией. На этот раз в сопровождении не блещющей красотой модели Джорджины Родригес.



Второе место по результатам опроса тренеров и капитанов сборных, а также журналистов стал... Конечно, Месси. Без присутствия этой распиаренной парочки не обходится ни одна из последних церемоний. Аргентинец не прибыл на банкет, не в силах пережить двойной удар по самолюбию. Напомним, в декабре France Football также назвал Роналду лучшим игроком года.



В итоге португалец получил 34,4% голосов, аргентинец - 26,42%. Третьим стал Антуан Гризманн, у которого- 7,53% голосов.



Два заклятых врага, как и ожидалось, при заполнении анкеты проигнорировали друг друга. Капитан сборной Португалии проголосовал за Бэйла, Модрича и Рамоса (все - «Реал»), а Месси включил в тройку лучших Суареса, Неймара и Иньесту (все - «Барселона»).



И напоследок о том, как голосовали представители сборной России. Черчесов отметил игру Роналду, Месси и Буффона, а Акинфеев поставил в тройку лучших Месси, Роналду и Бэйла.



Да, чуть не забыл. Лучшим тренером года стал Клаудио Раньери, чей «Лестер» набрал в нынешнем сезоне 35 процентов очков и занимает 15-е месте в турнирной таблице. Наставник «Реала» Зинедин Зидан и главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш заняли второе и третье места.