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Лига Европы. 1/16 финала. «Андерлехт» - «Зенит». 16 февраля 2017

В первом матче 1/16 Лиги Европы сезона 2016/17 питерский «Зенит» встретится в гостях с «Андерлехтом». Игра состоится 16 февраля на стадионе «Констант Ванден Сток» в Брюсселе и начнется в 23:05 по московскому времени.

«Андерлехт» выиграл Кубок УЕФА/Лигу Европы в 1983 году, «Зенит» стал обладателем трофея в 2008 году.

История встреч

Клубы до этого встречались между собой четыре раза. В 2010 году на групповом этапе Лиги Европы «Зенит» под руководством Лучано Спаллетти с одинаковым счетом 3:1 переиграл «Андерлехт». В первой игре три мяча записал на свой счет Александр Кержаков. Через два года на групповом этапе Лиги чемпионов питерцы обыграли бельгийцев дома 1:0 и с таким же счетом уступили в ответном поединке.

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы по футболу 2016/2017

Как дела в чемпионате

«Андерлехт» в последнем матче чемпионата Бельгии со счетом 4:2 обыграл дома «Зюльте-Вар». После 26 матчей команда набрала 52 очка и занимают вторую строчку в турнирной таблице, имея равное количество очков с занимающим первое место «Брюгге». Подопечные Рене Вайлера забили больше всех мячей в чемпионате (56), а 25-летний польский нападающий Лукаш Теодорчик с 17-ю мячами возглавляет список лучших бомбардиров текущего сезона. «Зенит» после осенней части чемпионата России набрал 35 очков в 17 играх и занимает вторую строчку в таблице.

Изменения в заявке «Зенита»

Питерский клуб дозаявил трех новых футболистов: 22-летнего бразильского полузащитника «Атлетико Паранаенсе» Эрнани, 32-летнего защитника «Челси» Бранислава Ивановича и 26-летнего игрока обороны Ибрагима Цаллагова, ранее выступавшего за «Крылья Советов».



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Футбол | Вчера, 12:56
Теги: Лига Европы, Андерлехт, Зенит



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