«Краснодар» в 1/16 Лиги Европы сезона 2016/17 встретится с турецким «Фенербахче». Первый матч пройдет 16 февраля на поле российского клуба и начнется в 19:00 по московскому времени.



Год назад



В прошлогоднем розыгрыше Лиги Европы «Краснодар» дошел до 1/16 финала, где уступил нынешнему сопернику «Ростова» - пражской «Спарте». В первом матче в Праге в присутствии 14 тысяч зрителей россияне уступили с минимальным счетом, а в ответной игре были разгромлены соперником со счетом 0:3.



Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы по футболу 2016/2017



Как дела в чемпионате



«Краснодар» набрал 28 очков после 17 матчей и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата РФПЛ после осеннего этапа. «Фенербахче» набрал 36 очков и занимает четвертое место в чемпионате Турции на данный момент. Команда одержала 10 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения. В последнем туре подопечные Дика Адвоката сыграли в гостях вничью с «Бурсаспором» (1:1).



Изменения в заявке «Краснодара»



Краснодарский клуб дозаявил трех новых футболистов: 25-летнего шведского полузащитника клуба «Эльфсборг» Виктора Клаэссона, 22-летнего защитника «Ференцвароша» эквадорца Кристиана Рамиреса и Вандерсона, который пропустил осеннюю часть чемпионата из-за травмы.



На кого обратить внимание



Главная звезда в команде Игоря Шалимова - лучший футболист России прошлого года Федор Смолов. В составе «Фенербахче» стоит выделить следующих футболистов: Робин ван Перси (Голландия), Мусса Сов (Сенегал), Фернандао (Бразилия) и Эммануэль Эменике (Нигерия).