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Лига Европы. 1/16 финала. «Ростов» - «Спарта». 16 февраля 2017

Соперником «Ростова» в 1/16 Лиги Европы по футболу сезона 2016/17 будет пражская «Спарта». Первый матч пройдет 16 февраля на поле ростовского клуба. Начало игры - в 21:00 по московскому времени.

Год назад

В прошлом феврале «Спарта» встречалась на этой стадии плей-офф с «Краснодаром» и оказалась сильнее по сумме двух встреч (1:0, дома и 3:0 в гостях). Пражане в итоге дошли до четвертьфинала, где уступили «Вильяреалу».

Групповой этап

«Ростов» начал еврокубковый сезон выступлением на групповом этапе Лиги чемпионов. Команда набрала 5 очков и заняла третье место в группе D. Решающими стали победа со счетом 3:2 над «Баварией» в предпоследнем туре и ничья с ПСВ (0:0) в начале декабря. «Спарта» заняла первое место в группе K Лиги Европы, опередив в таблице «Хапоэль», «Саутгемптон» и миланский «Интер».

Как дела в чемпионате

«Ростов» после осеннего отрезка чемпионата России набрал 25 очков и занимает лишь седьмое место. «Спарта» набрала 32 очка после 16-ти туров и идет на третьем месте в чемпионате Чехии. Нападающий пражского клуба Давид Лафата забил 10 мячей и возглавляет список лучших бомбардиров сезона.

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы по футболу 2016/2017

Изменения в заявке «Ростова»

Ростовский клуб дозаявил для участия в турнире 33-летнего нападающего «Рубина» Марко Девича и полузащитника Валерия Ярошенко, ранее выступавшего за «Зенит-2».



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Футбол | Вчера, 22:56
Теги: Лига Европы, Ростов, Спарта



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