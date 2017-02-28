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Чемпионат России по футболу. 18-й тур. 3-6 марта 2017

Первый после зимнего перерыва тур чемпионата России по футболу сезона 2016/17 пройдет с 3 по 6 марта. В центральном матче ЦСКА сыграет с питерским «Зенитом». Еще одна заслуживающая внимание встреча состоится в Краснодаре, где подопечные Игоря Шалимова будут принимать лидера первенства - московский «Спартак».

Расписание 18-го тура:

3 марта 2017 г., пятница
19:00 Томь - Ростов
Главный арбитр - Алексей Сухой (Люберцы).

4 марта 2017 г., суббота
14:00 Оренбург - Арсенал
Главный арбитр - Владимир Сельдяков (Балашиха).
16:30 ЦСКА - Зенит (прямой эфир на «Матч ТВ»)
Главный арбитр - Александр Егоров (Саранск).

5 марта 2017 г., воскресенье
11:30 Урал - Амкар
Главный арбитр - Михаил Вилков (Нижний Новгород).
14:00 Крылья Советов - Локомотив
Главный арбитр - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).
16:30 Краснодар - Спартак (прямой эфир на «Матч ТВ»)
Главный арбитр - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).
19:00 Терек - Уфа (прямой эфир на «Матч ТВ»)
Главный арбитр - Сергей Карасев (Москва).

6 марта 2017 г., понедельник
19:30 Анжи - Рубин
Главный арбитр - Алексей Еськов (Москва).

Положение команд после 17 матчей (лидеры): «Спартак» - 40 очков, «Зенит» - 35 очков, ЦСКА - 32 очка, «Терек» - 28 очков, «Краснодар» - 28 очков.



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Футбол | 28.02.2017
Теги: РФПЛ



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