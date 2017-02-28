Чемпионат России по футболу. 18-й тур. 3-6 марта 2017

Первый после зимнего перерыва тур чемпионата России по футболу сезона 2016/17 пройдет с 3 по 6 марта. В центральном матче ЦСКА сыграет с питерским «Зенитом». Еще одна заслуживающая внимание встреча состоится в Краснодаре, где подопечные Игоря Шалимова будут принимать лидера первенства - московский «Спартак».



Расписание 18-го тура:



3 марта 2017 г., пятница

19:00 Томь - Ростов

Главный арбитр - Алексей Сухой (Люберцы).



4 марта 2017 г., суббота

14:00 Оренбург - Арсенал

Главный арбитр - Владимир Сельдяков (Балашиха).

16:30 ЦСКА - Зенит (прямой эфир на «Матч ТВ»)

Главный арбитр - Александр Егоров (Саранск).



5 марта 2017 г., воскресенье

11:30 Урал - Амкар

Главный арбитр - Михаил Вилков (Нижний Новгород).

14:00 Крылья Советов - Локомотив

Главный арбитр - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

16:30 Краснодар - Спартак (прямой эфир на «Матч ТВ»)

Главный арбитр - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

19:00 Терек - Уфа (прямой эфир на «Матч ТВ»)

Главный арбитр - Сергей Карасев (Москва).



6 марта 2017 г., понедельник

19:30 Анжи - Рубин

Главный арбитр - Алексей Еськов (Москва).



Положение команд после 17 матчей (лидеры): «Спартак» - 40 очков, «Зенит» - 35 очков, ЦСКА - 32 очка, «Терек» - 28 очков, «Краснодар» - 28 очков.