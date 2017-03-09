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Лига Европы 2016/17. 1/8 финала. «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»




Соперником «Ростова» в 1/8 Лиги Европы по футболу сезона 2016/17 будет «Манчестер Юнайтед». Первый матч пройдет 9 марта в Ростове (в 21:00 по московскому времени), ответная встреча состоится 16 марта (23:05). Обе игры будут показаны на телеканале «Матч ТВ».

Арбитры

Матч обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером. Помогать ему на бровке будут Торстен Шиффнер и Марко Ахмюллер.

Выступление команд в 1/16 финала

«Ростов» встречался в первом раунде плей-офф с пражской «Спартой» и одержал победу по сумме двух матчей. В первой игре в Ростове подопечные Ивана Данильянца разгромили соперника со счетом 4:0 (Миха Мевля, Дмитрий Полоз, Кристиан Нобоа, Сердар Азмун), а в ответной сыграли в гостях вничью - 1:1 (Дмитрий Полоз). «Манчестер Юнайтед» в 1/16 финала встречался с французским «Сент-Этьеном» и забил четыре мяча в ворота соперника (3:0 дома и 1:0 в гостях).

Как дела в чемпионате

«Ростов» в первом после зимнего перерыва матче встречался в гостях с аутсайдером чемпионата «Томью» и одержал крупную победу (6:0). Команда набрала 28 очков после 18 туров и занимает 7-е место в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» после 26 игр набрал 49 очков и занимает 6-е место в чемпионате Англии. В последнем туре подопечные Жозе Моуринью сыграли дома вничью с «Борнмутом» (1:1).

Состав «Ростова» в матче с «Томью»: Медведев, Калачев, Мевля, Сесар Навас, Гранат, Кудряшов, Гацкан (Препелицэ, 79), Ерохин, Нобоа (Могилевец, 60), Азмун, Бухаров (Девич, 61).

Состав «Манчестер Юнайтед» в матче с «Борнмутом»: де Хеа, Валенсия, Рохо, Джоунс, Шоу (Рэшфорд, 70), Мата, Погба, Кэррик (Феллаини, 70), Руни (Лингард, 70), Марсьяль, Ибрагимович.



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Футбол | 9.03.2017
Теги: Лига Европы, Ростов, Манчестер Юнайтед



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