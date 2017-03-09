Мир хоккея и футбола 2016 2017
Программа Матч ТВ
КХЛ| НХЛ| ЧМ по хоккею| Олимпиада| Футбол| Биатлон| Формула 1| Другие



Леон - Ставки на спорт


Лига Европы 2016/17. 1/8 финала. «Краснодар» - «Сельта»




«Краснодар» в 1/8 Лиги Европы сезона 2016/17 встретится с испанской «Сельтой». Первый матч пройдет 9 марта на поле галисийского клуба и начнется в 23:05 по московскому времени. Ответная встреча состоится в Краснодаре 16 марта в 21:00.

Арбитры

Матч обслужит бригада арбитров из Шотландии во главе с Крейгом Томсоном. Помогать ему будут Дэвид Макгичи и Алан Малвэнни.

Результаты команд в 1/16 финала

На предыдущей стадии плей-офф «Краснодар» по сумме двух встреч оказался сильнее турецкого «Фенербахче». Дома подопечные Игоря Шалимова одержали победу со счетом 1:0 (Виктор Клаэссон), а в ответном поединке в Стамбуле сыграли вничью (1:1, Федор Смолов). «Сельта» выбила из турнира «Шахтер». Испанцы уступили дома со счетом 0:1, а через неделю дважды поразили ворота соперника. Нападающий Яго Аспас в добавленное арбитром время сравнял счет по сумме двух встреч, а гол Густаво Кабраля в дополнительное время вывел клуб из Виго в следующий раунд.

Как дела в чемпионате

«Краснодар» в первом туре весенней части чемпионата России встречался дома со «Спартаком» и добился ничейного результата (2:2). После 18 игр команда набрала 29 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице. «Сельта» в последнем туре чемпионата Испании с разгромным счетом (0:5) уступила «Барселоне». После 25 матчей «Сельта» набрала 35 очков и занимает 10-е место в таблице.

Состав «Сельты» в матче с «Барселоной»: Серхио Альварес, Мальо, Кабраль, Гомес, Хонни, Аспас, Ронкалья, Радоя, Васс (Диас, 68), Бонгонда (Систо, 51), Гвидетти (Хосабед Санчес, 62).

Состав «Краснодара» в матче со «Спартаком»: Крицюк, Мартынович, Гранквист, Налду, Рамирес, Вандерсон (Перейра, 64), Шишкин, Подберезкин, Газинский (Жигулев, 30), Классон (Окриашвили, 71), Смолов.



Поделиться:


Футбол | 9.03.2017
Теги: Лига Европы, Краснодар, Сельта



Материалы по теме:

  • Лига Европы 2016/17. 1/8 финала. «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»
  • Лига Европы 2016/17. 1/16 финала. «Краснодар» - «Фенербахче»
  • «Спарта» выбила «Краснодар» из Лиги Европы
  • «Краснодар» разгромил «Партизани» в Лиге Европы
  • Гол Смолова принес «Краснодару» победу над «Габалой»
    •






    Топ-10 зарплат хоккеистов КХЛ в сезоне 2016/17

    Илья Ковальчук, Вячеслав Войнов, Павел Дацюк, СКА, зарплаты

    В списке самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ лидирует Илья Ковальчук. За сезон 2016/17 игрок заработает 330 миллионов рублей. Второе и третье места занимают также представители СКА.

    Топ-10 футбольных трансферов зимы 2017 года

    Топ-10 футбольных трансферов зимы 2017 года

    Самым дорогим трасфером стал переход полузащитника «Челси» Оскара в клуб китайской суперлиги «Шанхай СИПГ» за 60 миллионов евро.

    Страсть на льду: девушки из групп поддержки клубов НХЛ



    Очаровательные девушки из групп поддержки (Ice Girls) клубов Национальной хоккейной лиги. Без этих красоток не обходится ни один матч заокеанской лиги.

    10 лучших российских бомбардиров в истории НХЛ

    10 лучших российских бомбардиров в истории НХЛ

     

    Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в матче против «Питтсбурга» достиг отметки в 1000 набранных очков за карьеру в НХЛ.

    Триллер в Питтсбурге: 15 шайб, хет-трик Малкина и «-4» Овечкина

    Евгений Малкин - Александр Овечкин

    Команды провели самый результативный матч в НХЛ с 2011 года. Малкин оформил 11-й хет-трик в заокеанской карьере и опередил Дацюка. Овечкин забил гол в свои ворота и завершил матч с показателем полезности «-4».














    © 2007-2017 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru