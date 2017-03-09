Лига Европы 2016/17. 1/8 финала. «Краснодар» - «Сельта»

«Краснодар» в 1/8 Лиги Европы сезона 2016/17 встретится с испанской «Сельтой». Первый матч пройдет 9 марта на поле галисийского клуба и начнется в 23:05 по московскому времени. Ответная встреча состоится в Краснодаре 16 марта в 21:00.



Арбитры



Матч обслужит бригада арбитров из Шотландии во главе с Крейгом Томсоном. Помогать ему будут Дэвид Макгичи и Алан Малвэнни.



Результаты команд в 1/16 финала



На предыдущей стадии плей-офф «Краснодар» по сумме двух встреч оказался сильнее турецкого «Фенербахче». Дома подопечные Игоря Шалимова одержали победу со счетом 1:0 (Виктор Клаэссон), а в ответном поединке в Стамбуле сыграли вничью (1:1, Федор Смолов). «Сельта» выбила из турнира «Шахтер». Испанцы уступили дома со счетом 0:1, а через неделю дважды поразили ворота соперника. Нападающий Яго Аспас в добавленное арбитром время сравнял счет по сумме двух встреч, а гол Густаво Кабраля в дополнительное время вывел клуб из Виго в следующий раунд.



Как дела в чемпионате



«Краснодар» в первом туре весенней части чемпионата России встречался дома со «Спартаком» и добился ничейного результата (2:2). После 18 игр команда набрала 29 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице. «Сельта» в последнем туре чемпионата Испании с разгромным счетом (0:5) уступила «Барселоне». После 25 матчей «Сельта» набрала 35 очков и занимает 10-е место в таблице.



Состав «Сельты» в матче с «Барселоной»: Серхио Альварес, Мальо, Кабраль, Гомес, Хонни, Аспас, Ронкалья, Радоя, Васс (Диас, 68), Бонгонда (Систо, 51), Гвидетти (Хосабед Санчес, 62).



Состав «Краснодара» в матче со «Спартаком»: Крицюк, Мартынович, Гранквист, Налду, Рамирес, Вандерсон (Перейра, 64), Шишкин, Подберезкин, Газинский (Жигулев, 30), Классон (Окриашвили, 71), Смолов.