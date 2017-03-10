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Билеты на матчи Кубка Конфедераций




Летом 2017 года в России состоится уже VIII по счету Кубок Конфедераций по футболу. Сборная Португалии впервые будет принимать участие в этих соревнованиях, но новичком в крупных чемпионатах ее не назовешь. В прошлом году «европейские бразильцы» триумфально выиграли Чемпионат Европы, поразив не только болельщиков, но и многих футбольных экспертов. Не выиграв ни одного матча в групповом этапе, португальцы раскрылись в плей-офф и дошли до финала, который оказался для фанатов сборной трагическим и невероятным одновременно. Выступая против хозяйки Евро Франции и потеряв надежду, символ и капитана команды Криштиану Роналду, который в самом начале матча покинул поле из-за травмы, – португальцы сумели переломить ход матча в свою пользу и получили заветное «золото». На волне успеха они отправляются в Россию.

Этот Кубок будет еще одной масштабной репетицией перед Чемпионатом мира, который тоже пройдет в России, и португальцы будут изо всех сил стараться заполучить очередной трофей в свою коллекцию.

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Футбол | 10.03.2017
Теги: Кубок Конфедераций



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