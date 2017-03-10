Чемпионат России по футболу 2016/17. 19-й тур

Очередной тур чемпионата России по футболу сезона 2016/2017 состоится с 10 по 13 марта. Центральными станут встречи в Москве и Ростове. «Локомотив» на своем поле сыграет с «Краснодаром», а «Ростов» примет дома грозненский «Терек».



Расписание 19-го тура



10 марта 2017 г., пятница

19:00 «Арсенал» - «Урал»

Главный арбитр - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).



11 марта 2017 г., суббота

11:30 «Уфа» -«Крылья Советов»

Главный арбитр - Владимир Сельдяков (Балашиха).

14:00 ЦСКА - «Томь»

Главный арбитр - Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

16:30 «Рубин» - «Оренбург»

Главный арбитр - Алексей Матюнин (Москва).



12 марта 2017 г., воскресенье

11:30 «Амкар» - «Зенит»

Главный арбитр - Евгений Турбин (Москва).

16:30 «Спартак» - «Анжи» (прямой эфир на «Матч ТВ»)

Главный арбитр - Александр Егоров (Саранск).

19:00 «Ростов» - «Терек» (прямой эфир на «Матч ТВ»)

Главный арбитр - Алексей Еськов (Москва).



13 марта 2017 г., понедельник

19:30 «Локомотив» - «Краснодар» (прямой эфир на «Матч ТВ»)

Главный арбитр - Виталий Мешков (Дмитров).



Положение команд после 18 матчей (лидеры): «Спартак» - 41 очко, «Зенит» - 36 очков, ЦСКА - 33 очка, «Краснодар» - 29 очков, «Терек» - 28 очков, «Уфа» - 28 очков, «Ростов» - 28 очков, «Амкар» - 27 очков.