Наставник национальной команды Станислав Черчесов назвал имена футболистов, которые будут готовиться к товарищеским матчам с Кот-д'Ивуаром и Бельгией.
6 футболистов
«Спартак»: защитники Георгий Джикия (23 года) и Илья Кутепов (23 года), полузащитники Роман Зобнин (23 года), Денис Глушаков (30 лет), Дмитрий Комбаров (30 лет) и Александр Самедов (32 года).
5 футболистов
ЦСКА: вратарь Игорь Акинфеев (30 лет), защитник Виктор Васин (28 лет), хавбеки Александр Головин (20 лет), Алан Дзагоев (26 лет) и Марио Фернандес (26 лет).
4 футболиста
«Краснодар»: голкипер Станислав Крицюк (26 лет), защитник Роман Шишкин (30 лет), хавбек Юрий Газинский (27 лет), форвард Федор Смолов (27 лет).
«Ростов»: защитник Федор Кудряшов (29 лет), хавбек Александр Ерохин (27 лет), нападающие Александр Бухаров (32 года) и Дмитрий Полоз (25 лет).
2 футболиста
«Зенит»: полузащитник Юрий Жирков (33 года) и нападающий Артем Дзюба (28 лет).
«Терек»: защитник Андрей Семенов (27 лет) и хавбек Магомед Оздоев (24 года).
1 футболист
«Уфа»: вратарь Александр Беленов (30 лет).
«Фенербахче»: защитник Роман Нойштедтер (29 лет).
«Локомотив»: хавбек Алексей Миранчук (21 год).
«Рубин»: форвард Максим Канунников (25 лет).
Напомним, матч против Кот-д'Ивуара состоится 24 марта в Краснодаре. Игра с Бельгией пройдет 28 марта в Сочи.