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Состав сборной России на матчи против Кот-д'Ивуара и Бельгии




Наставник национальной команды Станислав Черчесов назвал имена футболистов, которые будут готовиться к товарищеским матчам с Кот-д'Ивуаром и Бельгией.

6 футболистов

«Спартак»: защитники Георгий Джикия (23 года) и Илья Кутепов (23 года), полузащитники Роман Зобнин (23 года), Денис Глушаков (30 лет), Дмитрий Комбаров (30 лет) и Александр Самедов (32 года).

5 футболистов

ЦСКА: вратарь Игорь Акинфеев (30 лет), защитник Виктор Васин (28 лет), хавбеки Александр Головин (20 лет), Алан Дзагоев (26 лет) и Марио Фернандес (26 лет).

4 футболиста

«Краснодар»: голкипер Станислав Крицюк (26 лет), защитник Роман Шишкин (30 лет), хавбек Юрий Газинский (27 лет), форвард Федор Смолов (27 лет).

«Ростов»: защитник Федор Кудряшов (29 лет), хавбек Александр Ерохин (27 лет), нападающие Александр Бухаров (32 года) и Дмитрий Полоз (25 лет).

2 футболиста

«Зенит»: полузащитник Юрий Жирков (33 года) и нападающий Артем Дзюба (28 лет).

«Терек»: защитник Андрей Семенов (27 лет) и хавбек Магомед Оздоев (24 года).

1 футболист

«Уфа»: вратарь Александр Беленов (30 лет).

«Фенербахче»: защитник Роман Нойштедтер (29 лет).

«Локомотив»: хавбек Алексей Миранчук (21 год).

«Рубин»: форвард Максим Канунников (25 лет).

Напомним, матч против Кот-д'Ивуара состоится 24 марта в Краснодаре. Игра с Бельгией пройдет 28 марта в Сочи.



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Футбол | Сегодня, 10:09
Теги: сборная России, сборная Бельгии



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