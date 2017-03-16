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Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов по футболу 2016/2017




В пятницу, 17 марта, в штаб-квартире УЕФА пройдет жеребьевка второго раунда плей-офф футбольной Лиги чемпионов сезона 2016/2017.

В восьмерку лучших на этот раз попали только представители пяти ведущих европейских лиг - Испании («Атлетико», «Барселона», «Реал»), Германии («Бавария», «Боруссия» Д), Англии («Лестер»), Италии («Ювентус») и Франции («Монако»).

Напомним, год назад компанию трем испанским клубам и баварцам составили «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен» и «Бенфика», не сумевшие на этот раз преодолеть стадию 1/8 финала, а также «Вольфсбург».

Результаты 1/8 финала:

«Манчестер Сити» - «Монако» - 5:3 дома и 1:3 в гостях
«Реал» - «Наполи» - 3:1 и 3:1
«Бенфика» - «Боруссия» Д - 1:0 и 0:4
«Бавария» - «Арсенал» - 5:1 и 5:1
«Порту» - «Ювентус» - 0:2 и 0:1
«Байер» - «Атлетико» - 2:4 и 0:0
«ПСЖ» - «Барселона» - 4:0 и 1:6
«Севилья» - «Лестер» - 2:1 и 0:2

Интересно:

- «Лестер» занимает 15-е место в чемпионате Англии, находясь в трех очках от зоны вылета.

- Всего в 1/8 финала было забито 62 мяча, что является рекордом для данной стадии турнира.

- «Барселона» стала первым клубом в истории еврокубков, который сумел отыграться после поражения со счетом 0:4 в первом матче.

Жеребьевка 1/4 финала главного клубного турнира Европы начнется 17 марта в 14:00 по Москве и будет показана на телеканале «Матч ТВ».

Первые матчи 1/4 финала состоятся 11-12 апреля, ответные - 18-19 апреля 2017 года.

Итоги жеребьевки: «Атлетико» - «Лестер», «Боруссия» Д - «Монако», «Бавария» - «Реал», «Ювентус» - «Барселона» 



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Футбол | 16.03.2017
Теги: Лига чемпионов, Атлетико, Бавария, Барселона, Боруссия Д, Лестер, Монако, Реал, Ювентус



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