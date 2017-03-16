Чемпионат России по футболу. 20-й тур. 17-19 марта 2017

Третий тур весенней части чемпионата России по футболу состоится с 17 по 19 марта 2017 года. Центральной станет встреча в столице России, где «железнодорожники» будут принимать лидера чемпионата «Спартак». Идущий на втором месте ЦСКА отправится в гости к грозненскому «Тереку». Занимающий четвертую строчку «Краснодар» примет на своем поле «Уфу», которая набрала больше всех очков в двух весенних турах.



Расписание 20-го тура



17 марта 2017 г., пятница

19:00 «Анжи» - «Оренбург»

Матч рассудит Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.



18 марта 2017 г., суббота

11:30 «Томь» - «Амкар»

Главный арбитр встречи - Тимур Арсланбеков (Москва).

14:00 «Урал» - «Рубин»

Главный арбитр встречи - Виталий Мешков (Дмитров).

16:30 «Локомотив» - «Спартак» (прямой эфир на «Матч ТВ»)

Главный арбитр встречи - Михаил Вилков (Нижний Новгород).



19 марта 2017 г., воскресенье

14:00 «Крылья Советов» - «Ростов»

Главный арбитр встречи - Александр Егоров (Саранск).

16:30 «Терек» - ЦСКА (прямой эфир на «Матч ТВ»)

Главный арбитр встречи - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

16:30 «Краснодар» - «Уфа»

Главный арбитр встречи - Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

19:30 «Зенит» - «Арсенал» (прямой эфир на «Матч ТВ»)

Главный арбитр встречи - Алексей Еськов (Москва).



Положение команд после 19 матчей: «Спартак» - 44 очка, ЦСКА - 36, «Зенит» - 36, «Краснодар» - 32, «Уфа» - 31, «Амкар» - 30, «Терек» - 29, «Ростов» - 29, «Рубин» - 27, «Локомотив» - 26, «Анжи» - 20, «Урал» - 17, «Оренбург» - 16, «Арсенал» - 15, «Крылья Советов» - 15, «Томь» - 9.