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Чемпионат России по футболу. 20-й тур. 17-19 марта 2017




Третий тур весенней части чемпионата России по футболу состоится с 17 по 19 марта 2017 года. Центральной станет встреча в столице России, где «железнодорожники» будут принимать лидера чемпионата «Спартак». Идущий на втором месте ЦСКА отправится в гости к грозненскому «Тереку». Занимающий четвертую строчку «Краснодар» примет на своем поле «Уфу», которая набрала больше всех очков в двух весенних турах.

Расписание 20-го тура

17 марта 2017 г., пятница
19:00 «Анжи» - «Оренбург»
Матч рассудит Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.

18 марта 2017 г., суббота
11:30 «Томь» - «Амкар»
Главный арбитр встречи - Тимур Арсланбеков (Москва).
14:00 «Урал» - «Рубин»
Главный арбитр встречи - Виталий Мешков (Дмитров).
16:30 «Локомотив» - «Спартак» (прямой эфир на «Матч ТВ»)
Главный арбитр встречи - Михаил Вилков (Нижний Новгород).

19 марта 2017 г., воскресенье
14:00 «Крылья Советов» - «Ростов»
Главный арбитр встречи - Александр Егоров (Саранск).
16:30 «Терек» - ЦСКА (прямой эфир на «Матч ТВ»)
Главный арбитр встречи - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).
16:30 «Краснодар» - «Уфа»
Главный арбитр встречи - Кирилл Левников (Санкт-Петербург).
19:30 «Зенит» - «Арсенал» (прямой эфир на «Матч ТВ»)
Главный арбитр встречи - Алексей Еськов (Москва).

Положение команд после 19 матчей: «Спартак» - 44 очка, ЦСКА - 36, «Зенит» - 36, «Краснодар» - 32, «Уфа» - 31, «Амкар» - 30, «Терек» - 29, «Ростов» - 29, «Рубин» - 27, «Локомотив» - 26, «Анжи» - 20, «Урал» - 17, «Оренбург» - 16, «Арсенал» - 15, «Крылья Советов» - 15, «Томь» - 9.



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Футбол | 16.03.2017
Теги: РФПЛ



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