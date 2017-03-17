Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы по футболу 2016/2017

«Ростов» и «Краснодар» уступили по сумме двух матчей, соответственно, «Манчестер Юнайтед» и «Сельте» и завершили свое выступление в нынешнем Кубке Европы.



В восьмерку сильнейших второго по значимости европейского клубного турнира на этот раз попали следующие команды: «Генк», «Андерлехт» (оба - Бельгия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Лион» (Франция), «Сельта» (Испания), «Бешикташ» (Турция), «Шальке-04» (Германия) и «Аякс» (Голландия).



Результаты 1/8 финала:



«Ростов» - «Манчестер Юнайтед» - 1:1 дома и 0:1 на выезде

«Копенгаген» - «Аякс» - 2:1 и 0:2

АПОЭЛ - «Андерлехт» - 0:1 и 0:1

«Гент» - «Генк» - 2:5 и 1:1

«Шальке-04» - «Боруссия» (Менхенгладбах) - 1:1 и 2:2

«Лион» - «Рома» - 4:2 и 1:2

«Сельта» - «Краснодар» - 2:1 и 2:0

«Олимпиакос» - «Бешикташ» - 1:1 и 1:4



Интересно:



- По сравнению с прошлым годом состав четвертьфиналистов обновился полностью.



- Две команды, «Бешикташ» и «Лион», попали попали в Лигу Европы после группового этапа Лиги чемпионов.



- «Аякс» попал в турнир после поражения в раунде плей-офф Лиги чемпионов, «Андерлехт» уступил «Ростову» в 3-м квалификационном раунде ЛЧ.



- «Андерлехт», «Аякс» и «Шальке-04» ранее становились победителями турнира.



Жеребьевка 1/4 финала Кубка Европы начнется 17 марта в 15:00 по московскому времени и будет показана на телеканале «Матч ТВ».



Первые четвертьфинальные матчи состоятся 13 апреля, ответные - 20 апреля 2017 года.



Итоги жеребьевки: «Андерлехт» – «Манчестер Юнайтед», «Сельта» – «Генк», «Аякс» – «Шальке-04», «Лион» – «Бешикташ»