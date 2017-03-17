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Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы по футболу 2016/2017




«Ростов» и «Краснодар» уступили по сумме двух матчей, соответственно, «Манчестер Юнайтед» и «Сельте» и завершили свое выступление в нынешнем Кубке Европы.

В восьмерку сильнейших второго по значимости европейского клубного турнира на этот раз попали следующие команды: «Генк», «Андерлехт» (оба - Бельгия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Лион» (Франция), «Сельта» (Испания), «Бешикташ» (Турция), «Шальке-04» (Германия) и «Аякс» (Голландия).

Результаты 1/8 финала:

«Ростов» - «Манчестер Юнайтед» - 1:1 дома и 0:1 на выезде 
«Копенгаген» - «Аякс» - 2:1 и 0:2
АПОЭЛ - «Андерлехт» - 0:1 и 0:1
«Гент» - «Генк» - 2:5 и 1:1
«Шальке-04» - «Боруссия» (Менхенгладбах) - 1:1 и 2:2
«Лион» - «Рома» - 4:2 и 1:2
«Сельта» - «Краснодар» - 2:1 и 2:0
«Олимпиакос» - «Бешикташ» - 1:1 и 1:4

Интересно:

- По сравнению с прошлым годом состав четвертьфиналистов обновился полностью.

- Две команды, «Бешикташ» и «Лион», попали попали в Лигу Европы после группового этапа Лиги чемпионов.

- «Аякс» попал в турнир после поражения в раунде плей-офф Лиги чемпионов, «Андерлехт» уступил «Ростову» в 3-м квалификационном раунде ЛЧ.

- «Андерлехт», «Аякс» и «Шальке-04» ранее становились победителями турнира.

Жеребьевка 1/4 финала Кубка Европы начнется 17 марта в 15:00 по московскому времени и будет показана на телеканале «Матч ТВ».

Первые четвертьфинальные матчи состоятся 13 апреля, ответные - 20 апреля 2017 года.

Итоги жеребьевки: «Андерлехт» – «Манчестер Юнайтед», «Сельта» – «Генк», «Аякс» – «Шальке-04», «Лион» – «Бешикташ» 



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Футбол | 17.03.2017
Теги: Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Лион, Сельта, Генк, Андерлехт, Бешикташ, Шальке-04, Аякс



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