Чемпионат России по футболу. 21-й тур. 31 марта - 3 апреля 2017

Центральный матч 21-го тура чемпионата России по футболу состоится 2 апреля в Казани, где местный «Рубин» сыграет с питерским «Зенитом». В понедельник, 3 апреля, в Ростове-на Дону в южном дерби сойдутся «Ростов» и «Краснодар».



Расписание 21-го тура



31 марта 2017 г., пятница

19:30 «Анжи» - «Урал»

Главный арбитр встречи - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).



1 апреля 2017 г., суббота

15:00 «Уфа» - «Локомотив»

Матч рассудит Роман Галимов из Улан-Удэ.

17:30 «Арсенал» - «Томь»

Главный судья - Владимир Москалев (Воронеж).



2 апреля 2017 г., воскресенье

13:30 «Амкар» - «Терек»

Главный арбитр встречи - Алексей Матюнин (Москва).

14:00 «Рубин» - «Зенит» (прямой эфир на «Матч ТВ»)

Матч рассудит Владимир Сельдяков из Балашихи.

16:30 ЦСКА – «Крылья Советов»

Главный судья - Алексей Сухой (Люберцы).



3 апреля 2017 г., понедельник

19:30 «Спартак» - «Оренбург» (прямой эфир на «Матч ТВ»)

Главный арбитр встречи - Артем Чистяков (Азов).

19:30 «Ростов» - «Краснодар»

Главный судья - Евгений Турбин (Москва).



Положение команд: «Спартак» - 45 очков, ЦСКА - 39, «Зенит» - 39, «Краснодар» - 33, «Уфа» - 32, «Амкар» - 30, «Ростов» - 30, «Терек» - 29, «Рубин» - 27, «Локомотив» - 27, «Анжи» - 23, «Урал» - 20, «Оренбург» - 16, «Крылья Советов» - 16, «Арсенал» - 15, «Томь» - 12.