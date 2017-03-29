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Чемпионат России по футболу. 21-й тур. 31 марта - 3 апреля 2017




Центральный матч 21-го тура чемпионата России по футболу состоится 2 апреля в Казани, где местный «Рубин» сыграет с питерским «Зенитом». В понедельник, 3 апреля, в Ростове-на Дону в южном дерби сойдутся «Ростов» и «Краснодар».

Расписание 21-го тура

31 марта 2017 г., пятница
19:30 «Анжи» - «Урал»
Главный арбитр встречи - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

1 апреля 2017 г., суббота
15:00 «Уфа» - «Локомотив»
Матч рассудит Роман Галимов из Улан-Удэ.
17:30 «Арсенал» - «Томь»
Главный судья - Владимир Москалев (Воронеж).

2 апреля 2017 г., воскресенье
13:30 «Амкар» - «Терек»
Главный арбитр встречи - Алексей Матюнин (Москва).
14:00 «Рубин» - «Зенит» (прямой эфир на «Матч ТВ»)
Матч рассудит Владимир Сельдяков из Балашихи.
16:30 ЦСКА – «Крылья Советов»
Главный судья - Алексей Сухой (Люберцы).

3 апреля 2017 г., понедельник
19:30 «Спартак» - «Оренбург» (прямой эфир на «Матч ТВ»)
Главный арбитр встречи - Артем Чистяков (Азов).
19:30 «Ростов» - «Краснодар»
Главный судья - Евгений Турбин (Москва).

Положение команд: «Спартак» - 45 очков, ЦСКА - 39, «Зенит» - 39, «Краснодар» - 33, «Уфа» - 32, «Амкар» - 30, «Ростов» - 30, «Терек» - 29, «Рубин» - 27, «Локомотив» - 27, «Анжи» - 23, «Урал» - 20, «Оренбург» - 16, «Крылья Советов» - 16, «Арсенал» - 15, «Томь» - 12.



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Футбол | 29.03.2017
Теги: РФПЛ



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