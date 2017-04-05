Чемпионат России по футболу. 22-й тур. 8-10 апреля 2017

«Краснодар» примет на своем поле ЦСКА в центральном матче 22-го тура чемпионата России по футболу. Лидер первенства, московский «Спартак», сыграет в гостях с «Уфой», которая ведет борьбу за попадание в еврокубки. В единственном момсковском матче тура «Локомотив» Семина сыграет с «Ростовом» Бердыева.



Расписание 22-го тура



8 апреля 2017 г., суббота



14:00 «Крылья Советов» - «Амкар»

Главный судья - Виталий Мешков (Дмитров).

Результат матча 1-го круга в Перми: 0:0



16:30 «Терек» - «Арсенал»

Матч рассудит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

Результат матча 1-го круга в Туле: 0:0



19:00 «Зенит» - «Анжи» (прямой эфир на «Матч ТВ»)

Главный арбитр встречи - Алексей Сухой (Люберцы)

Результат матча 1-го круга в Каспийске: 2:2



9 апреля 2017 г., воскресенье



14:00 «Уфа» - «Спартак» (прямой эфир на «Матч ТВ»)

Главный судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

Результат матча 1-го круга в Москве: 1:0



16:30 «Краснодар» - ЦСКА (прямой эфир на «Матч ТВ»)

Матч рассудит Сергей Иванов из Ростова-на-Дону.

Результат матча 1-го круга в Москве: 1:1



19:00 «Локомотив» - «Ростов» (прямой эфир на «Матч ТВ»)

Главный арбитр встречи - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

Результат матча 1-го круга в Ростове: 0:1



10 апреля 2017 г., понедельник



15:00 «Томь» - «Рубин»

Главный судья - Артем Чистяков (Азов).

Результат матча 1-го круга в Казани: 1:2



17:30 «Урал» - «Оренбург»

Главный арбитр встречи - Евгений Турбин (Москва).

Результат матча 1-го круга в Оренбурге: 1:0



Положение команд: «Спартак» - 48 очков, ЦСКА - 42, «Зенит» - 42, «Краснодар» - 34, «Уфа» - 32, «Амкар» - 31, «Ростов» - 31, «Терек» - 30, «Локомотив» - 30, «Рубин» - 27, «Урал» - 23, «Анжи» - 23, «Арсенал» - 18, «Оренбург» - 16, «Крылья Советов» - 16, «Томь» - 12.