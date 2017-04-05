Мир хоккея и футбола 2016 2017
Программа Матч ТВ
КХЛ| НХЛ| ЧМ по хоккею| Олимпиада| Футбол| Биатлон| Формула 1| Другие






Чемпионат России по футболу. 22-й тур. 8-10 апреля 2017




«Краснодар» примет на своем поле ЦСКА в центральном матче 22-го тура чемпионата России по футболу. Лидер первенства, московский «Спартак», сыграет в гостях с «Уфой», которая ведет борьбу за попадание в еврокубки. В единственном момсковском матче тура «Локомотив» Семина сыграет с «Ростовом» Бердыева.

Расписание 22-го тура

8 апреля 2017 г., суббота

14:00 «Крылья Советов» - «Амкар»
Главный судья - Виталий Мешков (Дмитров).
Результат матча 1-го круга в Перми: 0:0

16:30 «Терек» - «Арсенал»
Матч рассудит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.
Результат матча 1-го круга в Туле: 0:0

19:00 «Зенит» - «Анжи» (прямой эфир на «Матч ТВ»)
Главный арбитр встречи - Алексей Сухой (Люберцы)
Результат матча 1-го круга в Каспийске: 2:2

9 апреля 2017 г., воскресенье

14:00 «Уфа» - «Спартак» (прямой эфир на «Матч ТВ»)
Главный судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
Результат матча 1-го круга в Москве: 1:0

16:30 «Краснодар» - ЦСКА (прямой эфир на «Матч ТВ»)
Матч рассудит Сергей Иванов из Ростова-на-Дону.
Результат матча 1-го круга в Москве: 1:1

19:00 «Локомотив» - «Ростов» (прямой эфир на «Матч ТВ»)
Главный арбитр встречи - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).
Результат матча 1-го круга в Ростове: 0:1

10 апреля 2017 г., понедельник

15:00 «Томь» - «Рубин»
Главный судья - Артем Чистяков (Азов).
Результат матча 1-го круга в Казани: 1:2

17:30 «Урал» - «Оренбург»
Главный арбитр встречи - Евгений Турбин (Москва).
Результат матча 1-го круга в Оренбурге: 1:0

Положение команд: «Спартак» - 48 очков, ЦСКА - 42, «Зенит» - 42, «Краснодар» - 34, «Уфа» - 32, «Амкар» - 31, «Ростов» - 31, «Терек» - 30, «Локомотив» - 30, «Рубин» - 27, «Урал» - 23, «Анжи» - 23, «Арсенал» - 18, «Оренбург» - 16, «Крылья Советов» - 16, «Томь» - 12.



Поделиться:


Футбол | 5.04.2017
Теги: РФПЛ



Материалы по теме:
  • Чемпионат России по футболу 2016/17. 21-й тур
  • Чемпионат России по футболу 2016/17. 20-й тур
  • Чемпионат России по футболу 2016/17. 19-й тур
  • Чемпионат России по футболу 2016/17. 18-й тур
  • Чемпионат России по футболу 2016/2017. Премьер-лига. Расписание матчей
    •






    Кубок Гагарина 2017. Финал. «Металлург» Мг - СКА

    Финал Кубка Гагарина 2017. Металлург Мг - СКА

    В финале Кубка Гагарина встретятся двухкратный обладатель трофея магнитогорский «Металлург» и питерский СКА, одержавший победу в 2015 году..

    20 самых посещаемых хоккейных клубов Европы в сезоне 2016/17

    Минское Динамо - самый посещаемый клуб КХЛ в сезоне 2016/17

    Первое место 16-й раз подряд занял швейцарский «Берн» со средней посещаемостью в 16399 зрителей. На самый посещаемый клуб, минское «Динамо», приходили в среднем по 13230 человек.

    Топ-10 зарплат хоккеистов КХЛ в сезоне 2016/17

    Илья Ковальчук, Вячеслав Войнов, Павел Дацюк, СКА, зарплаты

    В списке самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ лидирует Илья Ковальчук. За сезон 2016/17 игрок заработает 330 миллионов рублей. Второе и третье места занимают также представители СКА.

    Топ-10 футбольных трансферов зимы 2017 года

    Топ-10 футбольных трансферов зимы 2017 года

    Самым дорогим трасфером стал переход полузащитника «Челси» Оскара в клуб китайской суперлиги «Шанхай СИПГ» за 60 миллионов евро.

    Страсть на льду: девушки из групп поддержки клубов НХЛ



    Очаровательные девушки из групп поддержки (Ice Girls) клубов Национальной хоккейной лиги. Без этих красоток не обходится ни один матч заокеанской лиги.












    © 2007-2017 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru