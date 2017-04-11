Мир хоккея и футбола 2016 2017
Программа Матч ТВ
КХЛ| НХЛ| ЧМ по хоккею| Олимпиада| Футбол| Биатлон| Формула 1| Другие






Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ювентус» - «Барселона». 11 апреля 2017




В четвертьфинале главного клубного турнира Европы «Ювентус» сыграет с «Барселоной». Первая игра состоится на поле итальянского клуба 11 апреля, ответная встреча пройдет 19 апреля на «Камп Ноу».

Где посмотреть

Матч в Турине начнется в 21:45 по московскому времени и будет показан на телеканале «Матч ТВ».

Арбитры

Первый матч обслужит бригада арбитров из Польшы во главе с Шимоном Марчиняком, лайнсменами назначены Павел Сокольницки и Томаш Листкевич.

Как дела в чемпионате

«Барселона» в последнем туре оступилась в Малаге - 0:2. Первый мяч забил Сандро Рамирес, минувшим летом переехавший на юг Испании из Барселоны, а второй точный удар на счету Хони, который в 2010 году закончил академию сине-гранатовых. «Ювентус» в субботу переиграл дома «Кьево», дублем отметился Гонсало Игуаин. Итальянцы лидируют в чемпионате, опережая на шесть очков «Рому», а «Барселона» три очка уступает лидеру Примеры мадридскому «Реалу».

Три факта

- В июне 2015 года в Берлине «Ювентус» уступил «Барселоне» в финале Лиги чемпионов со счетом 1:3.

- Черно-белые в еврокубках не проигрывает на своем стадионе 21 матч подряд. За это время команда одержала 11 побед и 10 раз сыграла вничью.

- «Барселона» сыграет в 1/4 финала Лиги чемпионов в 10-й раз подряд.

Составы

Ориентировочный состав «Ювентуса»: Буффон; Дани Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро; Пьянич, Хедира; Куадрадо, Дибала, Манджукич; Игуаин.

Ориентировочный состав «Барселоны»: тер Стеген; Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Жорди Альба; Ракитич, Маскерано, Иниеста; Месси, Луис Суарес, Неймар.



Поделиться:


Футбол | 11.04.2017
Теги: Лига чемпионов, Ювентус, Барселона



Материалы по теме:
  • Лига чемпионов. 1/4 финала. «Барселона» - «Атлетико». Перед матчем
  • Хет-трик Месси помог «Барселоне» разгромить «Селтик»
  • Чемпионат Испании. «Реал» - «Барселона». Перед матчем
  • «Барселона» - «Реал»: составы команд, прогнозы
  • Дубль Месси принес «Барселоне» победу над «Арсеналом»
    •






    Кубок Гагарина 2017. Финал. «Металлург» Мг - СКА

    Финал Кубка Гагарина 2017. Металлург Мг - СКА

    В финале Кубка Гагарина встретятся двухкратный обладатель трофея магнитогорский «Металлург» и питерский СКА, одержавший победу в 2015 году..

    20 самых посещаемых хоккейных клубов Европы в сезоне 2016/17

    Минское Динамо - самый посещаемый клуб КХЛ в сезоне 2016/17

    Первое место 16-й раз подряд занял швейцарский «Берн» со средней посещаемостью в 16399 зрителей. На самый посещаемый клуб, минское «Динамо», приходили в среднем по 13230 человек.

    Топ-10 зарплат хоккеистов КХЛ в сезоне 2016/17

    Илья Ковальчук, Вячеслав Войнов, Павел Дацюк, СКА, зарплаты

    В списке самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ лидирует Илья Ковальчук. За сезон 2016/17 игрок заработает 330 миллионов рублей. Второе и третье места занимают также представители СКА.

    Топ-10 футбольных трансферов зимы 2017 года

    Топ-10 футбольных трансферов зимы 2017 года

    Самым дорогим трасфером стал переход полузащитника «Челси» Оскара в клуб китайской суперлиги «Шанхай СИПГ» за 60 миллионов евро.

    Страсть на льду: девушки из групп поддержки клубов НХЛ



    Очаровательные девушки из групп поддержки (Ice Girls) клубов Национальной хоккейной лиги. Без этих красоток не обходится ни один матч заокеанской лиги.












    © 2007-2017 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru