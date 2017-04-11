Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ювентус» - «Барселона». 11 апреля 2017

В четвертьфинале главного клубного турнира Европы «Ювентус» сыграет с «Барселоной». Первая игра состоится на поле итальянского клуба 11 апреля, ответная встреча пройдет 19 апреля на «Камп Ноу».



Где посмотреть



Матч в Турине начнется в 21:45 по московскому времени и будет показан на телеканале «Матч ТВ».



Арбитры



Первый матч обслужит бригада арбитров из Польшы во главе с Шимоном Марчиняком, лайнсменами назначены Павел Сокольницки и Томаш Листкевич.



Как дела в чемпионате



«Барселона» в последнем туре оступилась в Малаге - 0:2. Первый мяч забил Сандро Рамирес, минувшим летом переехавший на юг Испании из Барселоны, а второй точный удар на счету Хони, который в 2010 году закончил академию сине-гранатовых. «Ювентус» в субботу переиграл дома «Кьево», дублем отметился Гонсало Игуаин. Итальянцы лидируют в чемпионате, опережая на шесть очков «Рому», а «Барселона» три очка уступает лидеру Примеры мадридскому «Реалу».



Три факта



- В июне 2015 года в Берлине «Ювентус» уступил «Барселоне» в финале Лиги чемпионов со счетом 1:3.



- Черно-белые в еврокубках не проигрывает на своем стадионе 21 матч подряд. За это время команда одержала 11 побед и 10 раз сыграла вничью.



- «Барселона» сыграет в 1/4 финала Лиги чемпионов в 10-й раз подряд.



Составы



Ориентировочный состав «Ювентуса»: Буффон; Дани Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро; Пьянич, Хедира; Куадрадо, Дибала, Манджукич; Игуаин.



Ориентировочный состав «Барселоны»: тер Стеген; Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Жорди Альба; Ракитич, Маскерано, Иниеста; Месси, Луис Суарес, Неймар.